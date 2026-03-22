Inteligencia artificial: los empleos que dominarán el futuro

Los avances en inteligencia artificial, automatización y nuevas demandas sociales están reconfigurando el mercado laboral global, con un crecimiento sostenido en áreas vinculadas a la tecnología, la sostenibilidad y la salud.

De acuerdo con proyecciones basadas en tendencias, cinco sectores concentran las mayores oportunidades de desarrollo de cara a la próxima década.

Uno de ellos es la ingeniería en inteligencia artificial, donde se diseñan algoritmos y sistemas capaces de procesar grandes volúmenes de datos en múltiples industrias.

En paralelo, la ciencia de datos se consolida como una herramienta clave para interpretar información compleja y mejorar la toma de decisiones tanto en el sector público como privado.

La ciberseguridad también gana terreno, impulsada por el aumento de amenazas digitales en un entorno cada vez más conectado.

En el ámbito científico, la biotecnología se posiciona como un sector estratégico, al integrar biología y tecnología para el desarrollo de nuevos tratamientos y soluciones innovadoras.

A su vez, la ingeniería en energías renovables cobra impulso en el contexto de la transición energética, con foco en fuentes como la solar y la eólica.

Por último, la salud digital emerge como un campo en expansión, combinando tecnología y medicina a través de herramientas como la telemedicina y el análisis de datos sanitarios.

Estas tendencias reflejan un cambio estructural en el empleo, donde la especialización y la adaptación tecnológica serán determinantes.