Copa Robótica 2026: convocatoria abierta para estudiantes

La organización Educabot realizará este jueves 26 de marzo a las 11 el lanzamiento oficial de la Copa Robótica Argentina 2026 en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo, en la ciudad de Neuquén.

Se trata de una competencia federal orientada a jóvenes de todo el país, con el objetivo de impulsar el desarrollo de talentos a través de la robótica, la innovación y el trabajo colaborativo.

La propuesta es gratuita y está destinada a estudiantes de entre 15 y 18 años, tanto de escuelas públicas como privadas. Apunta a fortalecer habilidades clave como el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas, la gestión de proyectos y la comunicación efectiva.

Los equipos estarán integrados por cinco participantes y atravesarán distintas etapas, que incluyen desafíos online, programación remota, semifinales provinciales y una final nacional prevista para el 5 y 6 de agosto, también en el Domuyo.

Desde la organización destacaron que no es necesario contar con conocimientos previos en programación o robótica, ya que el proceso está diseñado para que los estudiantes puedan aprender durante la competencia. Las inscripciones ya se encuentran abiertas en www.coparobotica.com.

Durante la presentación oficial se detallarán los objetivos educativos y tecnológicos de esta nueva edición.