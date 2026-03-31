Artemis II: el regreso a la Luna ya está en marcha

La humanidad se prepara para volver a mirar de cerca la Luna. Después de más de medio siglo, una misión tripulada volverá a orbitarla y marcará un nuevo capítulo en la exploración espacial.

La NASA inició la cuenta regresiva de Artemis II, el programa que llevará a cuatro astronautas a rodear el satélite natural por primera vez desde 1972, cuando la misión Apolo 17 cerró una era.

El lanzamiento está previsto desde el Centro Espacial Kennedy, donde el cohete SLS y la nave Orión ya se encuentran en posición. La agencia confirmó que el operativo entra en su fase final con condiciones mayormente favorables, aunque bajo monitoreo constante por posibles variaciones climáticas.

La tripulación está integrada por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y el canadiense Jeremy Hansen, quienes protagonizarán un viaje que no implica alunizaje, pero sí un paso clave en el objetivo de regresar de manera sostenida al entorno lunar.

El recorrido, estimado en unos diez días, representa mucho más que un vuelo: es la validación de un sistema diseñado para llevar humanos más lejos de lo que han estado en generaciones.

Mientras tanto, la agencia descarta riesgos relevantes por actividad solar reciente y sostiene que la misión se encuentra en condiciones óptimas.

Artemis II no solo retoma una ruta interrumpida hace décadas, sino que redefine el horizonte: la Luna vuelve a estar al alcance, pero ahora como parte de un plan más amplio.