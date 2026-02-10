Neuquén registró una de las tasas de donación de órganos más altas

Según datos del Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (Sintra), la provincia del Neuquén registró durante 2025 una tasa de 28,46 donantes por millón de habitantes, un valor que se ubica por encima del promedio nacional, que fue de 20,57.

Con ese indicador, Neuquén se posicionó como la tercera jurisdicción con mejor desempeño a nivel país, solo detrás de Tucumán (36,09) y San Luis (35,44). El registro marca una mejora respecto de años anteriores, tras haber ocupado el quinto lugar en 2023.

Al comparar los datos con distritos de mayor población, Neuquén mantiene un rendimiento superior. La tasa provincial supera a la registrada en la Ciudad de Buenos Aires (25,65), la provincia de Buenos Aires (21,61) y Córdoba (15,92).

Los registros del Sintra reflejan un sistema de procuración con protocolos hospitalarios consolidados, que permiten identificar y gestionar donantes de manera eficiente dentro del sistema de salud provincial.