sábado, febrero 7, 2026
Abren convocatoria para médicos en la Policía rionegrina

SALUD
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro abrió una convocatoria destinada a médicos con título habilitante interesados en incorporarse a la Policía de Río Negro.

La iniciativa apunta a sumar profesionales de la salud para acompañar el trabajo que desarrolla la fuerza policial en distintos puntos de la provincia, con funciones vinculadas al apoyo médico y la intervención especializada.

La convocatoria contempla vacantes en Viedma, General Roca, Cipolletti, Los Menucos, Choele Choel y San Carlos de Bariloche.

Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae actualizado y el comprobante de matrícula habilitante al correo electrónico inscripcionesmedicasmsyj@gmail.com.

Trasladaron a un herido desde la zona del volcán Tromen
