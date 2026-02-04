Trasladaron a un herido desde la zona del volcán Tromen

Un poblador rural fue asistido y evacuado tras sufrir un accidente en la zona del volcán Tromen, dentro de la jurisdicción de Buta Ranquil, en un operativo coordinado por la dirección provincial de Protección Civil.

El hecho fue reportado por instituciones locales, que alertaron sobre una persona lesionada en un sector de muy difícil acceso, donde el desplazamiento sólo es posible a pie o a caballo. A partir de esa información se activó un operativo conjunto con Bomberos de Tricao Malal, personal del Hospital y efectivos policiales de Buta Ranquil.

Los equipos lograron llegar hasta el puesto donde se encontraba el paciente y brindarle asistencia en el lugar. La persona estaba consciente y presentaba fuertes dolores tras haber caído de su caballo durante la mañana. Para pedir ayuda, logró desplazarse hasta dar aviso a su familia.

Ante la necesidad de una evacuación aérea, se solicitó la intervención del helicóptero afectado al Sistema Provincial de Manejo del Fuego, que también puede ser utilizado para emergencias sanitarias. Sin embargo, las condiciones meteorológicas adversas impidieron el vuelo durante la tarde y la noche.

Finalmente, con la mejora del clima, la aeronave pudo despegar en las primeras horas de este martes y trasladó al paciente al Hospital de Chos Malal, donde permanece internado bajo observación.