Clínicas retomaron servicios a afiliados de PAMI

Clínicas y sanatorios de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut informaron que retomaron la prestación habitual de servicios a afiliados de PAMI luego de que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados abonara las prestaciones de internación y ambulatorias vencidas en enero.

De acuerdo con un comunicado conjunto, los pagos se efectuaron entre ayer y hoy. Las instituciones señalaron que esa cancelación permitió aliviar parcialmente la situación financiera generada por las demoras.

Además, autoridades centrales del organismo se comprometieron a conformar una “mesa técnica” para revisar los valores retributivos de las prestaciones médicas. El objetivo será analizar una eventual actualización de aranceles en función del contexto económico.

No obstante, los prestadores indicaron que no cuentan con precisiones sobre el cumplimiento en término de los próximos vencimientos ni sobre los resultados que pueda arrojar el ámbito de negociación anunciado.

“Consideramos responsable retomar la normal prestación de servicios, lo que implementamos en forma inmediata”, expresaron las instituciones, que señalaron que seguirán atentas a la regularización de pagos y a la adecuación de los valores.

El documento fue suscripto por entidades privadas de la región patagónica. En Neuquén firmaron ADOS, Clínica y Maternidad Eva Perón, Sanatorio Plaza Huincul y Clínica Pasteur, entre otras. También acompañaron centros de salud de Río Negro, Chubut y La Pampa.

Los prestadores indicaron que trabajarán para sostener la atención médica, en la medida en que el Instituto garantice condiciones que permitan la sustentabilidad del sistema.