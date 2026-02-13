spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
viernes, febrero 13, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Más de 700 personas donaron sangre en enero

SALUD
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Neuquén registró un récord histórico en donación voluntaria de sangre durante enero de 2026. De acuerdo con datos del Centro Regional de Hemoterapia, más de 700 personas se acercaron a donar en el primer mes del año, la cifra más alta para ese período.

Desde el organismo destacaron que la donación voluntaria y habitual es un pilar del sistema sanitario, ya que permite contar con sangre disponible para cirugías, tratamientos oncológicos, emergencias y trasplantes.

También recordaron que cada donación puede salvar hasta tres vidas y que la sangre no puede fabricarse, por lo que el sistema depende exclusivamente de la participación de la comunidad.

El resultado consolida una tendencia sostenida de crecimiento en la participación ciudadana y refuerza el trabajo articulado entre el sistema de salud y los voluntarios.

Desde el Ministerio de Salud convocaron a mantener la donación regular durante todo el año.

Previous article
Clínicas retomaron servicios a afiliados de PAMI
Next article
ANMAT prohíbe un jabón para ropa en todo el país
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Fundación YPF impulsa formación técnica para empleos en el sector energético

NEUQUÉN 0
El desarrollo del no convencional consolidó una demanda sostenida...

ANMAT prohíbe un jabón para ropa en todo el país

SALUD 0
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica...

Causa Vialidad: piden decomisar 252 propiedades a Cristina Kirchner y Lázaro Báez

JUDICIALES 0
En un nuevo capítulo de una de las causas...

Más leídos

Fundación YPF impulsa formación técnica para empleos en el sector energético

NEUQUÉN 0
El desarrollo del no convencional consolidó una demanda sostenida...

ANMAT prohíbe un jabón para ropa en todo el país

SALUD 0
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica...

Causa Vialidad: piden decomisar 252 propiedades a Cristina Kirchner y Lázaro Báez

JUDICIALES 0
En un nuevo capítulo de una de las causas...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.