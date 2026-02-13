Más de 700 personas donaron sangre en enero

Neuquén registró un récord histórico en donación voluntaria de sangre durante enero de 2026. De acuerdo con datos del Centro Regional de Hemoterapia, más de 700 personas se acercaron a donar en el primer mes del año, la cifra más alta para ese período.

Desde el organismo destacaron que la donación voluntaria y habitual es un pilar del sistema sanitario, ya que permite contar con sangre disponible para cirugías, tratamientos oncológicos, emergencias y trasplantes.

También recordaron que cada donación puede salvar hasta tres vidas y que la sangre no puede fabricarse, por lo que el sistema depende exclusivamente de la participación de la comunidad.

El resultado consolida una tendencia sostenida de crecimiento en la participación ciudadana y refuerza el trabajo articulado entre el sistema de salud y los voluntarios.

Desde el Ministerio de Salud convocaron a mantener la donación regular durante todo el año.