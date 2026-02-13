ANMAT prohíbe un jabón para ropa en todo el país

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de comercialización y uso en todo el territorio nacional del detergente importado “Tide ORIGINAL”, luego de constatar irregularidades en controles sanitarios.

La decisión fue oficializada este viernes mediante su publicación en el Boletín Oficial, donde se detallan incumplimientos vinculados con habilitaciones, rotulado y trazabilidad de productos.

La actuación se inició tras una denuncia que alertaba sobre la venta del producto en un supermercado de Pilar, provincia de Buenos Aires. Durante la inspección se verificó que el envase presentaba leyendas exclusivamente en idioma inglés, carecía de rotulado en idioma nacional y no consignaba el número de registro obligatorio. Tampoco contaba con sobrerotulado en castellano, requisito indispensable para su comercialización.

El organismo ordenó el retiro inmediato de todos los lotes detectados e inició un sumario sanitario contra GLAM DISTRIBUCIONES S.R.L. y su directora técnica, Marcela Ester Falguera, por incumplimientos en materia de etiquetado y por no conservar contramuestras, exigencia clave para garantizar la trazabilidad.

La firma, registrada como importadora y exportadora de artículos de uso doméstico, reconoció su responsabilidad tras analizar una muestra del lote cuestionado. Según consta en la disposición, no disponía de contramuestras, lo que motivó la profundización de las medidas.