IUPA: pedido gremial para reducir la jornada en días de calor extremo

El Sindicato de los Trabajadores del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (Sitraiupa) presentó una nota solicitando la reducción de la jornada laboral en días con temperaturas superiores a 30 grados, un planteo que abrió debate interno en el IUPA y en la comunidad educativa de General Roca.

La solicitud, firmada por Marina Cepeda, se difundió tras la reciente ola de calor y generó distintas reacciones entre docentes, estudiantes y personal de apoyo. En el documento, fechado el 26 de noviembre, el gremio pidió limitar la actividad para quienes trabajan en espacios sin climatización o con climatización insuficiente.

El planteo fue cuestionado por sectores que pusieron en duda su alcance y su posible impacto en la actividad académica. Desde Sitraiupa sostuvieron que se trata de un problema real que afecta especialmente al personal de apoyo y que cuenta con respaldo de un informe técnico del área de Seguridad e Higiene de la Delegación de Trabajo.

Ahora, las autoridades del IUPA deberán evaluar si avanzan o no con la medida durante las próximas semanas.