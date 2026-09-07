¡El punk rock invade Neuquén! Llega “Nice Guys”, el tributo a Green Day más importante del país

El próximo viernes 11 de septiembre a las 20:00 horas, la ciudad de Neuquén vivirá una noche a pura adrenalina con la llegada, por primera vez, de Nice Guys. Considerada una de las mejores bandas del mundo en homenajear a Green Day, el grupo promete hacer vibrar al público local con un show en formato XL en las instalaciones de Mood Live.

Durante casi dos horas de espectáculo, los fanáticos neuquinos podrán disfrutar de un recorrido exhaustivo por todas las etapas de la icónica banda liderada por Billie Joe Armstrong. El repertorio incluirá desde los himnos generacionales de discos como Dookie y Nimrod, hasta los grandes éxitos de American Idiot y temas de su más reciente trabajo, Saviors. Canciones inolvidables como “Basket Case”, “When I Come Around”, “Holiday”, “Boulevard of Broken Dreams” y “Wake Me Up When September Ends” no faltarán en la lista.

Lo que destaca a Nice Guys no es solo su fidelidad musical, sino su imponente puesta en escena. El show cuenta con réplicas de los instrumentos originales, cambios de vestuario, iluminación profesional y visuales sincronizadas, logrando recrear con precisión milimétrica la experiencia de un auténtico concierto de Green Day.

El evento tendrá lugar en Mood Live, ubicado en Ministro González 40. Las entradas ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse de manera online a través de PROTICKETS.COM.AR o de forma presencial en la boletería del recinto (de martes a sábados de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00 horas).