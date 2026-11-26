Integrado por Saje y Kelo, el referente del hip hop argentino actuará el próximo domingo 6 de diciembre en Mood Live. El concierto propone un recorrido por su discografía y sus producciones más recientes.

El reconocido dúo argentino de rap Kamada, conformado por Saje y Kelo, arribará a la ciudad de Neuquén el próximo domingo 6 de diciembre para presentarse en las instalaciones de Mood Live. El espectáculo se perfila como uno de los eventos más destacados del cierre de año en la agenda musical de la región.

Emergidos del circuito subterráneo de Buenos Aires, los músicos se consolidaron como una de las agrupaciones de culto más respetadas del rap hispanohablante. Su propuesta, alejada de las tendencias comerciales efímeras, se distingue por un liricismo crudo, complejas estructuras métricas, letras introspectivas y una marcada fidelidad al sonido boom bap.

Durante su paso por la capital neuquina, el dúo repasará los clásicos que los posicionaron como pilares del género underground y presentará en vivo el material de sus proyectos más recientes, entre ellos “Plagas”. De este modo, el recinto ubicado en Ministro González 40 ofrecerá el marco acústico para un recital caracterizado por la intensidad, la poesía urbana y la cercanía con el público.

Según informaron desde la organización, la apertura de puertas está programada para las 20:00 horas, mientras que a las 21:00 horas se habilitará la venta de tickets en puerta. Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse de forma online a través de la plataforma protickets.com.ar o de manera presencial en la boletería de Mood Live.