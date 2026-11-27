Con una inversión superior a los 40 millones de pesos solo en nuevos sillones odontológicos, el centro de salud capitalino modernizó dos sectores clave para la bioseguridad y la atención diaria. Conocé los detalles de las obras en el Hospital Bouquet Roldán y la nueva incorporación vehicular para Rincón de los Sauces.

El sistema público de salud de la capital provincial sumó una renovación clave en materia de infraestructura y equipamiento. Este viernes quedaron habilitadas las obras de readecuación integral en dos áreas estratégicas del Hospital Bouquet Roldán: el servicio de Odontología y el sector de Esterilización.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó la recorrida por las instalaciones renovadas junto al intendente de Neuquén, Mariano Gaido; la secretaria de Jefatura de Gabinete municipal, María Pasqualini; el ministro de Salud provincial, Martín Regueiro; diputados provinciales y autoridades y equipos del nosocomio.

Odontología renovada y cuatro sillones nuevos

La intervención en el servicio de Odontología apuntó a reorganizar por completo la distribución interna para agilizar la atención y facilitar el mantenimiento. Los trabajos abarcaron el retiro de las viejas divisiones de durlock y la colocación de nueva tabiquería, el recambio total de pisos, cielorrasos y aberturas —sumando puertas que vinculan los consultorios entre sí—, la adecuación del mobiliario bajo mesada, nuevas bachas y griferías, pintura general y la actualización de las cañerías de agua y aire comprimido.

A la obra civil se sumó la incorporación de cuatro sillones odontológicos de última generación, lo que demandó una inversión superior a los 40 millones de pesos.

El ministro Martín Regueiro calificó la inauguración como “un hito” fruto de años de trabajo conjunto entre la región sanitaria y el área de arquitectura hospitalaria, y agradeció la paciencia de los trabajadores durante el cierre temporal del sector que obligó a derivar pacientes. En la misma línea, la directora del hospital, Silvia De la Vía Herbas, remarcó que el objetivo es “dar una respuesta de calidad a toda la comunidad”, mientras que la jefa del servicio, Elena Fernández, celebró que el nuevo equipamiento constituye “un gran logro” para todo el sistema público.

Bioseguridad de estándar superior en Esterilización

En forma complementaria, se ejecutó una modernización profunda del área de Esterilización, poniendo el foco en la zona de autoclaves —los equipos herméticos que eliminan microorganismos mediante vapor saturado a alta presión y temperatura— y en el circuito de ingreso de material sucio.

Entre las mejoras técnicas ejecutadas se destacan:

Preparación para mayor capacidad: Se retiraron estufas obsoletas, se reubicó el autoclave existente y se acondicionaron los desagües, la provisión de agua y la sala de máquinas para recibir un segundo equipo, cuya compra ya gestiona la Dirección de Ingeniería Clínica.

Se retiraron estufas obsoletas, se reubicó el autoclave existente y se acondicionaron los desagües, la provisión de agua y la sala de máquinas para recibir un segundo equipo, cuya compra ya gestiona la Dirección de Ingeniería Clínica. Materiales sanitarios e ignífugos: Se demolieron viejas mamposterías para levantar tabiques con aislación térmica de lana de poliéster y sectores con doble placa ignífuga. Además, se colocaron pisos graníticos compactos, revestimientos cerámicos esmaltados y pintura epoxi blanca.

Se demolieron viejas mamposterías para levantar tabiques con aislación térmica de lana de poliéster y sectores con doble placa ignífuga. Además, se colocaron pisos graníticos compactos, revestimientos cerámicos esmaltados y pintura epoxi blanca. Circuito sucio y redes: El acceso de material sucio estrenó mobiliario en melamina blanca, mesadas de granito gris mara, bachas de acero inoxidable y griferías monocomando, junto a mejoras en el vestuario de cambiado. También se renovaron el tendido eléctrico con iluminación LED de alta potencia, las redes de agua por termofusión, los desagües y la red certificada de aire comprimido.

Nueva camioneta para el Hospital de Rincón de los Sauces

En paralelo a las obras en la capital, el Ministerio de Salud informó la entrega de una camioneta pickup Ford Ranger destinada al Hospital de Rincón de los Sauces. El vehículo se adquirió con fondos propios provenientes del Recupero Financiero por un monto de 59.852.000 pesos.

La unidad refuerza la operatividad de un establecimiento estratégico para la Región Sanitaria de Vaca Muerta, que el año pasado ya había sido ampliado por la gestión provincial para elevar su nivel de complejidad de III a IV e incrementar su capacidad de internación de 11 a 32 camas frente al fuerte crecimiento demográfico de la localidad.