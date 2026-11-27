El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada de temperaturas elevadas y cielo parcialmente nublado en toda la provincia, con el pico térmico concentrado en la capital. Conocé el detalle del pronóstico del tiempo en Neuquén región por región y en qué horarios se intensificará el viento.

El cierre de la semana laboral llega con condiciones plenamente veraniegas en el territorio provincial. De acuerdo con el pronóstico del tiempo en Neuquén emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este viernes 27 de noviembre, se espera una jornada marcada por el fuerte ascenso térmico, nubosidad parcial y la presencia de viento hacia la tarde y la noche.

El contraste geográfico volverá a notarse en el termómetro: mientras Neuquén capital encabezará los registros con una máxima prevista de 36 °C, las localidades cordilleranas disfrutarán de marcas bastante más moderadas.

Calor agobiante y viento nocturno en la Confluencia

En la capital neuquina, el calor se hará notar desde temprano y recién cederá levemente sobre el cierre del día, acompañado por un incremento en la intensidad del viento:

Madrugada: Cielo algo nublado, 21 °C y viento del sudoeste de entre 13 y 22 km/h.

Cielo algo nublado, 21 °C y viento del sudoeste de entre 13 y 22 km/h. Mañana: Se mantiene la nubosidad parcial con 26 °C y viento del sudeste (13 a 22 km/h).

Se mantiene la nubosidad parcial con 26 °C y viento del sudeste (13 a 22 km/h). Tarde: Pico máximo de 36 °C , cielo algo nublado y viento del oeste de 13 a 22 km/h.

Pico máximo de , cielo algo nublado y viento del oeste de 13 a 22 km/h. Noche: Ligeramente nublado, temperatura aún elevada en torno a los 30 °C y viento del sudoeste (23 a 31 km/h) con ráfagas de hasta 50 km/h.

Cómo estará el tiempo en el interior provincial

En el centro, el norte y la cordillera, el denominador común será el cielo entre algo y ligeramente nublado, con ráfagas que ganarán protagonismo a partir de la tarde. En Zapala, la noche concentrará los vientos más fuertes de la jornada, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

Localidad Madrugada Mañana Tarde (Máxima) Noche Ráfagas máximas Zapala 17 °C (SO 7-12 km/h) 21 °C (O 7-12 km/h) 31 °C (O 23-31 km/h) 22 °C (SO 23-31 km/h) Hasta 50 km/h (tarde) y 59 km/h (noche) Chos Malal 17 °C (O 7-12 km/h) 21 °C (O 7-12 km/h) 31 °C (O 23-31 km/h) 23 °C (SO 13-22 km/h) Hasta 50 km/h (noche) San Martín de los Andes 11 °C (SO 7-12 km/h) 17 °C (O 13-22 km/h) 25 °C (O 23-31 km/h) 16 °C (O 13-22 km/h) Hasta 50 km/h (tarde y noche)

En las tres regiones, el cielo pasará de algo nublado durante las primeras horas y la tarde a ligeramente nublado hacia la noche, cerrando un viernes caluroso en el Alto Valle y el norte, y templado en la zona cordillerana.