La orquesta liderada por Hugo Lobo se presentará el próximo sábado 5 de diciembre a las 21:00 horas en Mood Live. El espectáculo incluirá un set especial junto a la cantante y el repaso de “Forever”, su último álbum de estudio.

La reconocida orquesta instrumental Dancing Mood confirmó su regreso a la capital neuquina para ofrecer un espectáculo especial que contará con la participación de Mimi Maura como artista invitada. El concierto está programado para el próximo sábado 5 de diciembre a las 21:00 horas en las instalaciones de Mood Live, ubicadas en Ministro González 40.

El encuentro marcará un nuevo capítulo en el vínculo artístico entre el conjunto y Mimi Maura, quien fue una de las primeras cantantes invitadas por la formación y cuya interpretación de “Close To You” quedó registrada como uno de los momentos más recordados de su repertorio. Durante esta primera parte de la velada, repasarán las canciones que compartieron históricamente y presentarán material inédito del próximo disco, incluyendo el reciente sencillo “My Love”, estrenado en agosto.

A continuación, la banda comandada por el trompetista Hugo Lobo desarrollará su concierto habitual, combinando los grandes clásicos de sus 27 años de trayectoria con las canciones de “Forever” (2024), su decimotercer trabajo discográfico. Este álbum representa un hito en la carrera del grupo al ser el primero producido de manera 100% independiente: fue grabado en el estudio propio de Lobo, quien además asumió los roles de operador de sonido e ingeniero de grabación y mezcla. La placa de once temas cuenta con colaboraciones destacadas, como la de León Gieco en una reversión de “Hombres de Hierro” y la de Dante Spinetta en “I’m gonna come back to Brixton”.

Formada en Buenos Aires en octubre de 1999 con el propósito de reivindicar la música de los años 50, 60 y 70 adaptada al ska jamaiquino, Dancing Mood mantiene su formato de big band liderado por una potente sección de vientos —trompeta, tres saxos, dos trombones, armónica y flauta traversa— acompañada por guitarras, teclado, bajo y batería.

Las entradas para el espectáculo ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma protickets.com.ar