Vialidad Provincial aplicará una reducción de calzada el lunes 30 de noviembre entre las 9 y las 14 horas en el sector de los empalmes con las rutas 8 y 5. Conocé los motivos del tránsito asistido en la Ruta 7 y qué recomendaciones tener en cuenta para evitar demoras.

Quienes circulen por uno de los corredores más transitados de la provincia deberán prever tiempos adicionales de viaje en el inicio de la próxima semana. La Dirección Provincial de Vialidad confirmó que el lunes 30 de noviembre, en la franja horaria de 9 a 14, regirá un esquema de tránsito asistido en la Ruta 7, específicamente en el tramo comprendido entre los empalmes con las rutas provinciales 8 y 5.

Estudios clave para repavimentar 117 kilómetros

La restricción vehicular responde al despliegue técnico que llevará adelante el equipo del Laboratorio Central en la intersección de las rutas 7 y 8. En ese punto se realizarán extracciones de muestras de suelo para analizar la composición y el comportamiento de los áridos.

Según explicaron desde el organismo, este relevamiento resulta indispensable para definir las pautas constructivas según el estado actual del terraplén y del asfalto existente. Los datos obtenidos se integrarán al proyecto ejecutivo para la futura obra de repavimentación de la Ruta Provincial 7, que abarcará una extensión de 117 kilómetros entre el empalme con la Ruta 8 (El Cruce) y la Ruta 5.

Recomendaciones y canales de consulta

Debido a que las tareas exigirán una reducción de calzada, la circulación será ordenada en el lugar por personal de seguridad vial. Ante este escenario, Vialidad Provincial solicitó a los automovilistas:

Transitar a velocidad precautoria al aproximarse a la zona de obra.

Respetar estrictamente las indicaciones de los banderilleros y del personal apostado en el sector.

Planificar los traslados contemplando posibles demoras.