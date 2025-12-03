Villaverde retira su renuncia y sigue en Diputados

La controversia alrededor de Lorena Villaverde sumó otro episodio. La dirigente de La Libertad Avanza decidió dar marcha atrás con su renuncia a la Cámara de Diputados, que debía votarse este miércoles. La novedad llegó horas después de que el Senado resolviera remitir su pliego a la Comisión de Asuntos Constitucionales, lo que frenó su jura como senadora electa.

Villaverde había renunciado en la previa del recambio legislativo, pero la revisión formal de su diploma la llevó a mantenerse en su banca mientras se define el proceso.

Dentro del oficialismo reconocen que el panorama genera preocupación. “Está complicado su pliego”, señaló una fuente legislativa al analizar la situación.

La devolución del expediente implica reconstruir de forma urgente la Comisión de Asuntos Constitucionales, que deberá estudiar la impugnación en las sesiones extraordinarias.

El escenario se tensó luego de que sectores del peronismo señalaran supuestos vínculos entre Villaverde y Fred Machado, empresario acusado en Estados Unidos por narcotráfico, lavado y estafas. La oposición asegura que el nexo estaría relacionado con un familiar de su pareja. La diputada negó ambas versiones y también rechazó una causa de 2002 que volvió a difundirse en medios en los últimos días.

Mientras los senadores juraban, Villaverde tuvo que retirarse del recinto después de que su pliego fuera apartado para evitar una posible expulsión. Su futuro político inmediato dependerá de lo que determine la comisión revisora.

Hasta que haya una resolución, Villaverde seguirá en su banca de Diputados, una decisión que tomó por sorpresa a varios dentro de su propio espacio.