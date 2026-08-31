Salud mental y el impacto de las malas noticias 

El consumo constante de tragedias y el sobreuso de redes sociales están quebrando nuestra estabilidad emocional. En diálogo con Rivadavia Neuquén, especialistas detallaron cómo combatir la fatiga informativa y recuperar el control del tiempo libre.

Atravesamos una época donde la fatiga informativa se convirtió en un factor de peso para nuestra estabilidad psicológica. Vivimos hiperconectados, escroleando pantallas infinitas que nos devuelven, en su gran mayoría, un escenario catastrófico del mundo. Esta sobreexposición a la negatividad no es gratuita: el agotamiento emocional ya es una consulta recurrente en los consultorios neuquinos.

Sabrina Contreras, licenciada en Psicología y presidenta del Colegio de Psicólogos de Neuquén, advierte que resulta casi imposible escapar de este ecosistema. “Estamos en una época donde parece medio complicado escaparse del bombardeo informativo. Los portales te mandan notificaciones al celular y es inevitable que eso genere una saturación, especialmente porque suele ser información de impacto negativo”, explicó la especialista.

El negocio del morbo y la saturación digital Gran parte de la angustia colectiva se alimenta de cómo se estructuran hoy las plataformas y algunos medios, donde el morbo y el sensacionalismo capturan mayor retención de audiencia. Los algoritmos detectan qué nos genera reacciones primarias —como el miedo o la indignación— y nos ofrecen más de ese mismo contenido.

“Ese sensacionalismo genera algo de lo prohibido, despierta una curiosidad que a veces es difícil de frenar, pero que al final no suma nada y va en detrimento de nuestro bienestar”, reflexionó Contreras. Esta dinámica nos empuja a estar pendientes del teléfono incluso en nuestros momentos de descanso, lo que anula cualquier posibilidad real de desconexión.

El impacto directo en el cuerpo y la mente Este desgaste continuo trasciende lo puramente mental y repercute en lo físico y en la salud pública. En contextos de crisis económica y tensión social, la incertidumbre se potencia. De hecho, estimaciones recientes indican que el consumo de ansiolíticos y antidepresivos en Argentina experimentó un incremento superior al 12% en el último año, reflejando cómo la coyuntura y su consumo mediático golpean la vida diaria.

Al no poner un freno, la persona entra en un estado de alerta perpetuo. “Todo el tiempo nos dicen que hay que ser productivos y estar informados, pero eso va en detrimento de nuestro bienestar. Al final, se trata del sufrimiento humano al que se le está dando más atención desde una óptica comercial”, analizan los especialistas.

Un plan de desintoxicación tecnológica Para recuperar el eje, la clave no pasa por desinformarse o vivir en una burbuja, sino por establecer pautas de consumo más sanas. Desde el Colegio de Psicólogos sugieren medidas concretas para implementar en lo cotidiano:

Apagar las notificaciones: Limitar las alertas de noticias y redes sociales. No es necesario enterarse de una tragedia en tiempo real si no nos afecta directamente en ese instante.

Limitar las alertas de noticias y redes sociales. No es necesario enterarse de una tragedia en tiempo real si no nos afecta directamente en ese instante. Fijar horarios de consumo: Evitar las pantallas en la primera hora tras despertarse y, fundamentalmente, una hora antes de dormir.

Evitar las pantallas en la primera hora tras despertarse y, fundamentalmente, una hora antes de dormir. Recuperar el contacto físico: Retomar la lectura de libros en papel o revistas físicas para obligar a la mente a salir de la pantalla retroiluminada.

Retomar la lectura de libros en papel o revistas físicas para obligar a la mente a salir de la pantalla retroiluminada. Hacer actividad física: El deporte al aire libre y el contacto con la naturaleza (aprovechando los espacios que ofrece Neuquén y la región) son claves para regular los niveles de dopamina y serotonina.

El deporte al aire libre y el contacto con la naturaleza (aprovechando los espacios que ofrece Neuquén y la región) son claves para regular los niveles de dopamina y serotonina. Registro emocional: Detenerse durante el día para registrar cómo nos sentimos. Entender qué nos genera ansiedad es el primer paso para desactivarla.

“Hay que dedicarse el tiempo exclusivo a lo que uno está haciendo. Si estoy comiendo, estoy comiendo. Si salgo a caminar, dejo el celular”, concluyó Contreras. Recuperar el derecho al aburrimiento y al silencio parece ser, en pleno 2026, el mayor acto de rebeldía para cuidar nuestra salud mental.