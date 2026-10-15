Roots Waillers presentará su tributo a Bob Marley en Neuquén

La agrupación brindará un concierto el próximo domingo 18 de octubre en Mood Live. El espectáculo repasará los grandes clásicos del icónico músico jamaiquino. Etiquetas (Tags): Roots Waillers, Bob Marley, Tributo, Mood Live, Recitales en Neuquén, Reggae, Cultura.

El próximo domingo 18 de octubre, la ciudad de Neuquén será el escenario de una noche dedicada a la música reggae con la presentación de Roots Waillers. El conjunto, que rinde homenaje al legado musical de Bob Marley, actuará a partir de las 21:00 horas en las instalaciones de Mood Live.

Formada en el año 2020, la agrupación propone un espectáculo destinado a todo público, con una puesta en escena diseñada para transmitir la esencia y energía característica de este género. El repertorio del concierto incluirá un recorrido por las canciones más emblemáticas del icónico artista jamaiquino.

Durante la velada, los asistentes podrán disfrutar en vivo de aclamados himnos internacionales como “Is This Love”, “Jammin’”, “Could You Be Loved”, “Natural Mystic” y “Positive Vibration”.

El evento se desarrollará en el recinto situado en Ministro González 40. Según informaron desde la organización, la apertura de puertas se realizará a las 20:00 horas, mientras que la venta de entradas en la puerta comenzará a las 21:00 horas. Los tickets anticipados ya se encuentran disponibles y pueden ser adquiridos a través del portal web protickets.com.ar o de manera presencial en la boletería de Mood Live.