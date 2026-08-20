Qué son los signos opuestos complementarios y cómo impactan en tus relaciones

En diálogo con Rivadavia Neuquén, la astróloga Lunayendo desmitificó los estereotipos del zodiaco y explicó la dinámica de los signos opuestos complementarios para entender mejor nuestros vínculos.

Comprender la dinámica de los signos opuestos complementarios es una de las claves más fascinantes para entender cómo nos relacionamos con los demás. Durante una distendida charla en la mañana radial, la astróloga Lunayendo profundizó sobre este concepto, alejándose de los clichés de las redes sociales y ofreciendo una mirada profunda sobre cómo las energías opuestas del zodiaco, en lugar de chocar, se necesitan mutuamente para evolucionar.

Según estimaciones recientes, el consumo de contenido astrológico en Argentina creció más de un 40% en los últimos tres años, consolidándose como una herramienta de autoconocimiento en plataformas digitales. Sin embargo, como advirtió la especialista, abundan los estereotipos que reducen esta disciplina a simples memes y sentencias fatalistas.

El equilibrio entre el yo y el otro

El primer eje analizado fue el de Aries y Libra. Mientras el ariano representa el impulso, el “yo” y la capacidad de dar el primer paso, Libra aporta la mirada sobre el otro, la armonía y el acompañamiento. “Si fuesen dos personas de Aries sería una guerra, un choque constante”, graficó la experta para explicar la necesidad de esa balanza.

Por su parte, la dupla Tauro-Escorpio trabaja sobre el eje del valor. Tauro se enfoca en el disfrute material, la estabilidad y el sostén en el tiempo. Escorpio, en cambio, reina en la profundidad emocional, transformando el dolor y yendo hacia la raíz de lo que verdaderamente importa cuando las estructuras materiales desaparecen.

Saber, estructura y rebeldía

Al abordar el eje Géminis-Sagitario, la diferencia radica en el tipo de conocimiento. Géminis es el eterno aprendiz que “sabe un poquito de todo”, ideal para la comunicación rápida y el periodismo, mientras que Sagitario encarna al gran maestro universitario, aquel que busca un saber filosófico y expansivo.

En cuanto a las bases de la vida, Cáncer y Capricornio representan el hogar y el mundo exterior, respectivamente. Cáncer es el cuidado maternal, el refugio seguro y el alimento emocional. Capricornio es la figura paterna arquetípica: la estructura, los límites, la salida al mundo social y el trabajo.

Identidad y orden frente al caos

Uno de los puntos más atractivos de la entrevista fue el análisis del eje Leo-Acuario. Leo es la identidad, el brillo personal y el egocentrismo necesario para ser único. “El líder nato, el rockstar”, señaló Luna, recordando que Gustavo Cerati era de este signo. Acuario, su opuesto, es el grupo, la anarquía y el desapego del ego en pos del colectivo, ejemplificado a la perfección por la energía de Charly García.

Finalmente, Virgo y Piscis cierran la rueda zodiacal. Virgo aporta el sistema, el orden y el discernimiento meticuloso capaz de separar lo que sirve de lo que no. Piscis, en el extremo opuesto, es el caos sensible, la falta de bordes y la empatía absoluta con el todo.

Más allá del signo solar

Antes de despedirse para iniciar un receso hacia Ibiza, Luna dejó una advertencia clara para los oyentes: la astrología seria no se trata de “vender humo” ni de sentenciar que dos personas se llevarán mal de por vida por su fecha de nacimiento. La carta natal es un mapa complejo donde conviven múltiples energías, y entender a nuestro opuesto es apenas el primer paso para dejar de confrontar con lo diferente y empezar a integrarlo.