Proyecto Carta Neuquina: proponen reducir un 50% la licencia comercial a restaurantes

La iniciativa busca potenciar de forma directa el consumo de vinos y aceites de oliva de la provincia en el sector gastronómico. En diálogo con Rivadavia Neuquén, el coordinador de Gestión Municipal, Gastón Contardi, explicó los alcances de esta medida que apuesta a diversificar la economía productiva local.

El proyecto Carta Neuquina ingresó al radar legislativo de la ciudad impulsado por el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa. La premisa es clara: generar un incentivo fiscal fuerte para que los establecimientos gastronómicos de la capital prioricen y ofrezcan de manera exclusiva los aceites de oliva y vinos producidos en la provincia.

De aprobarse la ordenanza, aquellos comercios del rubro que decidan adherirse al programa gozarán de un descuento del 50% en el pago de su licencia comercial.

Un incentivo optativo y directo El beneficio fiscal está diseñado como una herramienta voluntaria. Los restaurantes, parrillas o casas de comida no recibirán penalizaciones ni incrementos impositivos si deciden mantener productos de otras regiones (como Mendoza o San Juan) en su oferta. Sin embargo, quienes adapten su carta para que el 100% de los vinos y aceites de oliva ofrecidos sean de origen neuquino, accederán automáticamente a la rebaja tributaria.

“Busca básicamente poner en valor nuestra propia producción. La calidad de los productos, que la verdad son premium”, detalló Contardi durante la entrevista. Esta medida no aplica a locales que funcionen exclusivamente bajo la modalidad de delivery, sino que apunta a los establecimientos que reciben comensales en salón.

Diversificación de la matriz productiva La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia que busca romper con la dependencia exclusiva de la industria hidrocarburífera. La provincia de Neuquén cuenta actualmente con más de 1.700 hectáreas plantadas con vid, concentradas principalmente en el polo de San Patricio del Chañar, y una industria olivícola en plena expansión que ya cosecha premios internacionales por su calidad.

Al respecto, el funcionario municipal destacó el impacto del turismo y las recientes obras de infraestructura pública (como los desarrollos de cara a los ríos y nuevos parques) que han traccionado inversiones hoteleras. “Tenemos que diversificar porque esto del petróleo no es para siempre. Hay que plantar ahora esta semilla porque después es tarde”, aseguró.

Baja de impuestos frente al contexto nacional Mientras a nivel nacional el debate sobre la presión tributaria sigue abierto, desde la Municipalidad de Neuquén enfatizan que esta ordenanza es parte de un esquema continuo de reducción de impuestos. Contardi recordó que la ciudad ya implementó esquemas similares de alivio fiscal, como los beneficios para las empresas que se instalen en el Polo Tecnológico, las exenciones en el Parque Industrial y el año de gracia (12 meses sin costo de licencia comercial) para los nuevos emprendimientos que levantan sus persianas en la ciudad.

“Hoy la ciudad de Neuquén es una de las ciudades que está bajando y está siendo la primera en ir a estos esquemas de baja de impuestos”, remarcó el coordinador, diferenciando la gestión local de las políticas tributarias de otras jurisdicciones.

El trámite para los gastronómicos Una vez sancionada y reglamentada la ordenanza, el procedimiento para acceder al beneficio apostará por la desburocratización. Los comerciantes interesados deberán presentar una declaración jurada (probablemente a través de plataformas digitales como Muni Express) detallando su oferta. Posteriormente, el área de Bromatología y los inspectores municipales constatarán de manera presencial que las botellas y productos servidos en el local correspondan efectivamente a bodegas y productoras neuquinas.