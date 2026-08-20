¡A rodar en el Valle! Confirmaron las fechas y los primeros detalles de la 83° Vuelta Ciclista

El gran clásico del ciclismo regional ya tiene su lugar en el calendario de noviembre. Con largada y llegada en Allen, la competencia suma una etapa más que en su edición anterior y perfila cambios clave en su recorrido.

El mes de noviembre volverá a vibrar al ritmo del pelotón. La histórica Vuelta al Valle ya tiene todo en marcha para su 83° edición y la Comisión Central Organizadora (CCO) confirmó de manera oficial que la máxima cita del ciclismo patagónico se disputará del domingo 8 al domingo 15 de noviembre.

Como manda la tradición de este gigante deportivo, la ciudad de Allen será el epicentro del evento, albergando tanto la fiesta de la largada inicial como el punto de llegada donde se coronará al nuevo campeón. Sin embargo, la competencia de este año trae novedades importantes que ya empiezan a palpitar los equipos y los fanáticos.

Más días de pura acción

El primer gran cambio respecto a la edición 2025 es la duración. El año pasado, la prueba se concentró de lunes a domingo, pero para este 2026 la organización decidió estirar el calendario para abarcar de domingo a domingo, sumando de esta manera una etapa adicional.

El cronograma marca que el domingo 8 de noviembre se realizará el esperado prólogo junto con la presentación oficial de todas las escuadras. La competencia fuerte, con el inicio de la primera etapa, encenderá motores el lunes 9.

Cambios en el recorrido y máxima seguridad

Si bien la CCO publicará la hoja de ruta definitiva y el detalle de cada etapa en los próximos días, hay una modificación en el trazado que ya es un secreto a voces. Todo indica que la etapa que une Fernández Oro con Allen sufrirá variaciones de fondo.

El motivo es claro: el mal estado de la Ruta 65, que en la edición anterior provocó una seguidilla de fuertes caídas y obligó a las autoridades a suspender ese tramo para evitar tragedias mayores. Para este año, el objetivo primordial es asegurar la integridad física de los ciclistas sin perder el nivel de exigencia.

El rival a vencer

Mientras los equipos terminan de afinar su preparación, todas las miradas apuntan al sanjuanino Leandro Velárdez, la gran figura del equipo JC Competición, quien llegará para defender la corona tras consagrarse ganador absoluto en la última edición. El podio del año pasado, que completaron Anderson Maldonado y Gerardo Tivani, dejó la vara altísima para lo que promete ser una batalla deportiva espectacular en las rutas de nuestro valle.