MPF investiga conexiones clandestinas en barrios privados

El Ministerio Público Fiscal inició una investigación preliminar por el presunto hurto de energía eléctrica en tres barrios privados de la ciudad de Neuquén, a partir de una denuncia presentada por la cooperativa CALF.

La causa quedó radicada en la fiscalía de Atención al Público y Asignación de Casos, bajo la intervención del fiscal Diego Azcárate y la supervisión del fiscal jefe Mauricio Zabala.

De acuerdo con lo informado por CALF, se detectaron conexiones clandestinas a la red eléctrica y maniobras de manipulación en instalaciones y medidores, lo que habría permitido el consumo sin registración ni facturación.

Los lotes involucrados se encuentran en los barrios Rincón Club de Campo (un lote), La Zagala (un lote) y La Pelegrina (tres lotes).

Desde la cooperativa advirtieron que estas prácticas generan un perjuicio económico directo y comprometen la seguridad del sistema eléctrico.

En el marco de la investigación, el MPF solicitó a CALF documentación vinculada a la denuncia y requirió informes a la administración de uno de los barrios sobre los titulares de los lotes.

Por el momento, no se dispusieron allanamientos, al considerar que las inspecciones realizadas previamente por la cooperativa, con presencia policial, resultan suficientes en esta etapa inicial.

La causa se tramita de manera provisoria bajo la figura de apoderamiento ilegítimo de energía eléctrica, mientras que CALF fue aceptada como querellante, lo que le permitirá intervenir activamente en el proceso.

El objetivo de la fiscalía es verificar los hechos y determinar eventuales responsabilidades, en resguardo del sistema eléctrico.