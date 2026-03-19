Inscripción abierta para ascenso docente en la provincia

La provincia del Neuquén abrió la inscripción para el concurso de ascenso de jerarquía docente, que permitirá cubrir cargos de supervisores en distintos niveles educativos, en lo que se presenta como un proceso sin precedentes tras casi tres décadas sin convocatorias.

La inscripción comenzó el lunes 16 de marzo y se realiza de forma online a través del portal oficial del sistema educativo: https://portalunico.neuquen.edu.ar

El proceso es organizado por el Consejo Provincial de Educación, bajo la modalidad de Títulos, Antecedentes y Oposición.

Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos vigentes al 16 de marzo de 2026 y completar la inscripción en el Portal Único. El plazo es de diez días corridos desde la apertura.

El llamado contempla 42 cargos de supervisión: 14 para Nivel Inicial, 19 para Nivel Primario y 9 para Educación Especial.

Desde el organismo destacaron que en la Modalidad Especial se trata del primer concurso de estas características, mientras que los últimos antecedentes datan de 1996 para Primaria y 1998 para Inicial.

Podrán participar directores titulares que cumplan con lo establecido en la Ley 14.473 y su reglamentación.

Finalizada la inscripción, los docentes que integren los listados definitivos participarán en la elección de jurados mediante votación online.

La convocatoria busca regularizar cargos y avanzar en la titularización de equipos supervisivos, considerados clave en el sistema educativo.