La segunda edición del ciclo “Rock On Fire” reunirá a destacadas bandas patagónicas en Neuquén

El escenario de Mood Live recibirá a Euforia 61, Gonza Perren y Becrux en una jornada dedicada a las nuevas producciones del rock regional.

El ciclo musical “Rock On Fire” confirmó la realización de su segunda edición en la ciudad de Neuquén, consolidándose como un espacio de referencia para las expresiones musicales de la región patagónica. El encuentro se llevará a cabo en las instalaciones de Mood Live, ubicadas en la calle Ministro González 40.

Para esta nueva entrega, la organización convocó a tres proyectos representativos de la escena local. Por un lado, se presentará Euforia 61, agrupación que llega con el aval de haberse consagrado ganadora del certamen Pre Confluencia y de haber participado en el escenario principal de la Fiesta Nacional de la Confluencia. La banda presentará su álbum “Todo fue para bien”, material que llega tras una enriquecedora experiencia de grabación en formato Live Session en los reconocidos Estudios Unísono de Buenos Aires.

La grilla también contará con la participación de Gonza Perren, un proyecto solista de rock alternativo originario de Neuquén y activo desde el año 2020. Su propuesta se caracteriza por combinar la intensidad sonora del punk rock con letras introspectivas de profunda raíz espiritual. Actualmente, el artista se encuentra trabajando en un nuevo disco de estudio tras haber editado dos EPs, proponiendo un espectáculo que entrelaza la fe, la música y las vivencias reales.

El cierre de la terna estará a cargo de Becrux, banda afianzada en el circuito del rock y metal patagónico. El grupo, que adquirió gran popularidad tras sus presentaciones en la fiesta Emo Night y luego de girar por la región con su álbum debut “Sálvame”, aprovechará la velada para presentar de manera oficial su nuevo EP.