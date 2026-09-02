El turismo en Villa Pehuenia consolida su temporada con nieve extendida y obras estratégicas

En diálogo con Rivadavia Neuquén, el intendente Arturo de Gregorio detalló cómo el destino fortalece su propuesta para todo el año. El turismo en Villa Pehuenia apuesta por estirar la temporada invernal, sumar conectividad con Chile y ofrecer una agenda deportiva y gastronómica ininterrumpida.

El turismo en Villa Pehuenia atraviesa una etapa de expansión estratégica que busca capitalizar las intensas nevadas recientes y romper con la estacionalidad. Con un parque de nieve que asegura operatividad hasta bien entrada la primavera y un calendario de eventos de primer nivel, la localidad cordillerana se posiciona como un jugador fuerte en la oferta de la Patagonia norte.

Temporada de nieve extendida y tarifas competitivas

El cerro Batea Mahuida se ha convertido en un refugio ideal para familias y esquiadores principiantes. Gracias a la gran acumulación de nieve, desde el municipio confirman que la base cuenta con más de un metro de nieve pisada, lo que garantiza la extensión de las actividades durante todo septiembre e, incluso, principios de octubre.

En cuanto a los costos, el destino mantiene una política de precios muy accesible en comparación con otros grandes centros de esquí de la provincia. Actualmente, en temporada baja, el pase diario cuesta 50.000 pesos, mientras que el pase de medio día tiene un valor de 42.000 pesos. El alojamiento también ofrece un abanico amplio: arrendar una cabaña promedia entre 50.000 y 100.000 pesos diarios por persona, dependiendo de la categoría y los servicios. Según estimaciones del sector privado de Neuquén, este diferencial de precios ha incrementado las consultas y reservas de turismo familiar proveniente del Alto Valle en un 15% respecto al invierno anterior.

Además del turismo, el cerro cumple un rol social fundamental para los residentes permanentes, que hoy oscilan entre las 3.200 y 3.500 personas. Mediante convenios entre el municipio, el club local y las escuelas, los estudiantes acceden de manera gratuita para aprender a esquiar como parte de su formación escolar.

Infraestructura vial y la ampliación del Paso Icalma

La conectividad es otro de los pilares para el crecimiento del destino. Tras las restricciones impuestas por la pandemia, el Paso Internacional Icalma redujo su franja operativa de 9:00 a 17:00 horas. Las autoridades, tanto argentinas como chilenas, avanzaron en gestiones conjuntas en Valdivia para solicitar la restitución del horario histórico, que abría a las 8:00 y cerraba a las 20:00.

A nivel infraestructura, las obras de pavimentación avanzan. Del lado argentino, restan apenas 9 kilómetros para completar el asfalto en el sector de la aduana, mientras que Chile, al que le faltan 20 kilómetros, ya encontró un trazado alternativo para sortear el problema con las araucarias y comenzar los trabajos. A esto se suma el compromiso provincial de retomar el asfalto en la ruta de acceso (con la licitación del tramo de La Litera hacia la aduana) y la construcción de un centro de convenciones de 2.500 metros cuadrados, una obra clave para el turismo de reuniones.

Agenda deportiva y gastronómica para todo el año

Para sostener el flujo de visitantes, Villa Pehuenia Moquehue diseñó una agenda potente. Este fin de semana, el clásico K21 reunirá a más de 1.000 corredores, quienes deberán enfrentarse a un circuito que se desarrollará casi en su totalidad sobre nieve.

El calendario no da respiro: las inscripciones para la competencia “Nado al Lago Aluminé”, prevista para el 23 de enero, ya superan los 60 inscriptos. Se trata de una prueba de aguas abiertas sumamente exigente donde el uso de traje de neopreno es obligatorio por las bajas temperaturas del agua. En paralelo, la organización de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico ya trabaja en la planificación de su próxima edición, con el objetivo de pulir detalles y seguir elevando el nivel de la principal vitrina gastronómica de la provincia.