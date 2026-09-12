El libro Mujeres y dictadura rescata la memoria regional con perspectiva de género

La politóloga Mariana Rulli presenta una investigación que recopila testimonios de víctimas del terrorismo de Estado en Río Negro y Neuquén. El trabajo demandó más de seis años y cuenta con un archivo audiovisual de 40 horas.

La obra Mujeres y dictadura llega a la ciudad para aportar una mirada local sobre los años del terrorismo de Estado. En diálogo con Rivadavia Neuquén, la politóloga Mariana Rulli adelantó los detalles de la presentación que se realizará este domingo 20 a las 17 horas en el auditorio Marcelo Berbel, en el marco de la Feria del Libro de Neuquén.

El proyecto, que acompaña las conmemoraciones por los 50 años del golpe militar, busca reconstruir las vivencias en la norpatagonia. “Lleva muchísimos años de trabajo”, explicó la autora sobre la iniciativa que comenzó en el año 2017. El equipo se estructuró a través de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), en conjunto con la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Río Negro y el Archivo Provincial de la Memoria.

La historia regional en primera persona

El objetivo central de la investigación fue “entrevistar a mujeres que hubieran vivido durante la última dictadura en la región”. Rulli señaló que la idea surgió al notar un fuerte vacío en el relato histórico local frente a la abundancia de testimonios sobre los grandes centros urbanos como Buenos Aires, La Plata, Córdoba o Rosario. Ante el interrogante académico de qué hacer cada 24 de marzo, el equipo decidió enfocarse en “poder conocer sobre el pasado reciente en nuestra región”.

El material recolectado trascendió el formato papel tradicional. “Hicimos todo un archivo audiovisual de más de 40 horas de grabación que también está disponible y publicado en un WebDoc”, detalló la especialista. Ese trabajo documental permitió resguardar voces fundamentales, incluyendo testimonios de Élida Cifuentes y referentes ineludibles de los derechos humanos en la zona. “Es la última entrevista que hicimos, la de Noemí Labrune”, destacó Rulli.

En otro tramo de la charla con Rivadavia Neuquén, se analizó la particularidad de la represión en localidades más chicas, como Bariloche o la Línea Sur, donde el victimario convivía en el mismo círculo que la víctima.

Perspectiva de género y juicios de lesa humanidad

Además del fuerte anclaje territorial, el trabajo sumó un enfoque analítico específico. “Una de las motivaciones […] era también darle una vuelta y pensarlo desde una perspectiva feminista”, precisó la politóloga.

Este enfoque resultó indispensable para comprender dimensiones de la represión que habían quedado invisibilizadas durante décadas. Según Rulli, “una de las cosas que empezó a aparecer en los juicios de lesa humanidad fue […] poder interpretar las torturas […] desde una perspectiva feminista”. Para profundizar en esta línea y en el diseño metodológico, la publicación cuenta con capítulos específicos redactados por las investigadoras Pilar Pérez y María Marta Quintana.

El legado para las nuevas generaciones

Financiado de manera tripartita por la Secretaría de Políticas Universitarias, la UNRN y la entonces Secretaría de Derechos Humanos, el trabajo apunta a conectar con el público joven mediante el programa intergeneracional. El libro circula hoy en escuelas secundarias para disputar sentido frente a las nuevas tecnologías y los discursos que intentan reformular la historia.

Lejos de quedarse únicamente en el relato del horror, la obra propone un rescate humano profundo. “Es un libro sobre la vida y el amor”, definió Rulli. A modo de cierre, la investigadora dejó una sugerencia directa para los futuros lectores que busquen comprender el mensaje de las sobrevivientes: “Yo recomiendo mucho que vayan a leer el final de cada una de esas entrevistas”.