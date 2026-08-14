Despidos en Flybondi: trabajadores de Neuquén denuncian sueldos impagos y corte de cobertura médica

En diálogo con Rivadavia Neuquén, ex empleados relataron el duro panorama tras los masivos despidos en Flybondi, una situación que dejó a decenas de familias sin sustento, sin indemnizaciones y con tratamientos médicos interrumpidos de forma abrupta.

Los recientes despidos en Flybondi destaparon una profunda crisis operativa y financiera que golpea con fuerza a la provincia de Neuquén y al resto del país. Lo que comenzó con cancelaciones de vuelos y reprogramaciones, hoy se traduce en un conflicto laboral agudo: trabajadores desvinculados sin causa, sueldos atrasados y un total abandono por parte de la empresa y su sindicato.

El impacto directo en el aeropuerto de Neuquén

La situación en la capital neuquina es crítica. Según relató Timoteo, ex empleado del sector de rampa desvinculado a fines de julio, la empresa desmanteló equipos enteros de la noche a la mañana. “Desvincularon a todo el sector de tráfico de madrugada. Los que quedan son los de atención al pasajero, pero no tienen vuelos que atender”, explicó.

El personal afectado cuenta con habilitaciones de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), certificaciones que exigen hasta un año y medio de riguroso estudio y evaluaciones físicas. A pesar de ser personal altamente calificado para una de las industrias con mayores estándares de seguridad del mundo, hoy se encuentran sin ingresos y con extremas dificultades para reinsertarse en el mercado aeronáutico. Actualmente, la aerolínea low cost representa aproximadamente el 20% del mercado de cabotaje en Argentina, lo que magnifica el impacto de su crisis operativa en la región patagónica.

Obra social cortada y silencio gremial

Uno de los puntos más dramáticos del conflicto es la interrupción de la cobertura médica. Al dejar de percibir los aportes correspondientes, la obra social cortó los servicios a todos los trabajadores, incluyendo a aquellos que se encuentran bajo tratamientos coronarios, licencias psiquiátricas o cursando embarazos.

A este escenario de vulnerabilidad se suma la inacción de la Asociación Sindical de Trabajadores de Flybondi (ATAFF), el gremio propio de la empresa. Según denuncian los damnificados, el sindicato no ha tomado cartas en el asunto ni ha intimado a la compañía para exigir el pago de los sueldos adeudados, el aguinaldo o las indemnizaciones correspondientes.

Pasajeros varados y efecto dominó en el turismo

La crisis interna de la aerolínea, que arrastra un embargo por parte de la ANAC, no solo destruye fuentes de trabajo, sino que genera un efecto dominó en la economía regional. La cancelación de rutas —incluyendo conexiones internacionales hacia Brasil— deja a miles de pasajeros a la deriva, obligados a conformarse con vouchers o reubicaciones inciertas.

Esta inestabilidad afecta directamente al sector turístico neuquino. Hoteles, servicios de transporte y la propia provincia sufren las consecuencias de una conectividad reducida y de la pérdida de tasas impositivas. La Asociación Hotelera Gastronómica de Neuquén reportó una caída del 15% en las reservas de fin de semana largo debido a la incertidumbre aérea.

Movilización en Buenos Aires

Ante la falta de respuestas, los trabajadores y ex empleados de la firma convocaron a una manifestación pacífica. La protesta se concentra hoy desde las 11 de la mañana en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de visibilizar frente a los medios nacionales y los pasajeros una realidad que la empresa intenta mantener fuera del radar.