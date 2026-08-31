Conmoción en el fútbol mundial: se anunció el retiro de Messi de la Selección Argentina

Una noticia que marca el fin de una era inigualable en la historia del deporte. Tras años de gloria y títulos inolvidables, se confirmó el retiro de Messi de la Selección Argentina, cerrando un ciclo definitivo con la camiseta albiceleste y generando un fuerte impacto en fanáticos de todo el planeta.

El día que ningún futbolero quería que llegara finalmente se hizo realidad. En una noticia que sacudió de inmediato a los portales deportivos y a las redes sociales a nivel global, se oficializó el retiro de Messi de la Selección Argentina, poniéndole el punto final a la trayectoria del máximo ídolo, líder y capitán del conjunto nacional.

El anuncio representa el cierre del capítulo más glorioso en la historia moderna del equipo albiceleste. Luego de haber alcanzado la cima del fútbol mundial y de romper todos los récords posibles de presencias y goles, el astro rosarino tomó la difícil decisión de colgar la camiseta número 10 para darle paso a las nuevas generaciones.

El legado de un capitán irrepetible

El camino del ídolo con la Selección estuvo marcado por la resiliencia y el amor propio. Supo atravesar etapas de duras críticas y dolorosas frustraciones para terminar coronándose como el motor y líder absoluto de un ciclo inolvidable, devolviéndole a la Argentina el prestigio en lo más alto del escenario internacional.

Entre los hitos inquebrantables que deja plasmados en la historia grande de nuestro país, se destacan:

La gloria máxima: La conquista de la Copa del Mundo, el trofeo que soñó desde chico y que lo consagró definitivamente en el olimpo histórico del fútbol.

La conquista de la Copa del Mundo, el trofeo que soñó desde chico y que lo consagró definitivamente en el olimpo histórico del fútbol. Hegemonía continental: Las históricas consagraciones en la Copa América, rompiendo una extensa sequía de títulos para las vitrinas de la AFA.

Las históricas consagraciones en la Copa América, rompiendo una extensa sequía de títulos para las vitrinas de la AFA. Récords absolutos: Se despide como el máximo goleador histórico, el máximo asistidor y el jugador con mayor cantidad de partidos disputados defendiendo los colores de la Argentina.

Mientras se aguardan confirmaciones oficiales desde la Asociación del Fútbol Argentino sobre la posible organización de un partido de despedida para que el público pueda ovacionarlo por última vez en la cancha, el impacto de su salida ya generó una catarata de reconocimientos. Compañeros de plantel, técnicos y figuras del deporte internacional comenzaron a inundar las plataformas con mensajes de profundo agradecimiento para el hombre que bordó la tercera estrella en el escudo.