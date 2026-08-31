Proyecto Zapala 2027 busca construir una alternativa provincial 

En diálogo con Rivadavia Neuquén, el secretario general de ATE delineó los objetivos de su nuevo espacio político. Advirtió sobre el impacto del ajuste nacional, el vaciamiento de organismos públicos y la alarmante falta de debate en la Legislatura provincial.

La irrupción de Más por Neuquén en el escenario electoral propone reconfigurar el mapa político de la provincia a partir de una construcción territorial enfocada en la participación ciudadana. Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE y principal referente de este nuevo espacio partidario, trazó un duro diagnóstico sobre el impacto de las políticas de ajuste nacional y alertó sobre la pasividad de la dirigencia local frente a una crisis que, asegura, compromete el futuro del país por las próximas décadas.

Durante la entrevista radial, el dirigente sindical enfatizó que la actual política económica está generando niveles inéditos de “hambre y miseria”, un escenario que golpea de lleno a la región patagónica. Según los últimos datos del INDEC, la pobreza en el aglomerado Neuquén-Plottier alcanzó el 40,4% durante el primer semestre del año, una estadística que respalda la urgencia del reclamo social.

El impacto del ajuste y la crisis estructural

Quintriqueo fue categórico al referirse a la destrucción de los resortes del Estado sin un plan de contingencia o reparación a la vista. “El daño y el desastre de la destrucción que están llevando adelante, la reparación de la misma va a llevar un largo tiempo y se va a necesitar de muchos para realmente reparar todo lo que hoy están destruyendo”, advirtió.

Uno de los puntos más críticos de su exposición fue el deterioro en la atención a los adultos mayores. El líder sindical denunció que el PAMI carece actualmente de políticas orientadas al sector pasivo, naturalizando un recorte constante de derechos y prestaciones básicas que empuja a los jubilados a terminar en el hospital público, saturando un sistema de salud provincial que ya enfrenta sus propias tensiones.

Cuestionamientos a la Legislatura provincial

En el plano institucional local, el presidente de Más por Neuquén no escatimó críticas hacia la actual conformación de la Legislatura provincial, a la que comparó con una “escribanía” debido a la falta de debate genuino. Cuestionó severamente la pérdida de representatividad democrática en el recinto, señalando que muchos legisladores votan en contra de sus propias convicciones o en detrimento de la comunidad que los eligió.

Para graficar esta situación, el dirigente aludió al caso de diputadas que terminaron votando entre lágrimas leyes que perjudican a los neuquinos, evidenciando una crisis de valores en el poder legislativo. “Se compra, se vende, se alquila”, disparó respecto a las voluntades políticas dentro del recinto, lamentando el vaciamiento del debate ideológico y propositivo.

Un armado político desde las bases

Frente a este escenario de pérdida de soberanía y fragilidad institucional, el objetivo de Más por Neuquén es articular una alternativa horizontal. El espacio, que comenzó a gestarse en octubre del año pasado, ya está recorriendo el interior provincial con paradas estratégicas en localidades como Zapala y Plaza Huincul.

La premisa de Quintriqueo es clara: salir a escuchar a la gente, recoger el descontento y transformarlo en un proyecto de gobierno que defienda los intereses provinciales. “Más por Neuquén lo que busca es confluir con distintas miradas, distintos espacios, distintos dirigentes, pero que tengamos el mismo objetivo: que en definitiva la política le llegue al que menos tiene”, concluyó.