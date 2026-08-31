El boom del atesoramiento en dólares y su impacto en la economía argentina

En diálogo con Rivadavia Neuquén, el Secretario de Finanzas de la Municipalidad, Fernando Spoliansky, analizó el crecimiento de la compra de dólares por parte de ahorristas y el rol clave del cepo cambiario en la actual crisis financiera.

El atesoramiento en dólares se ha convertido en una constante para los argentinos que buscan proteger sus ingresos de la devaluación constante. El Secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén, Fernando Spoliansky, analizó este fenómeno y sus consecuencias en la economía del país.

El funcionario señaló que la compra de dólares ha crecido significativamente, tanto por parte de pequeños ahorristas como de grandes empresas. Esta tendencia se explica por la historia económica de Argentina, marcada por constantes cambios en la moneda, procesos hiperinflacionarios y el recordado “Plan Bonex” o el “Corralito”. “Nos sacaron 13 ceros de la moneda, nos cambiaron 5 veces la denominación de nuestra moneda… la gente está espantada”, explicó Spoliansky.

La fuga de capitales y el impacto del cepo

Un dato alarmante que mencionó el Secretario es que, desde la flexibilización del cepo cambiario a personas físicas, se estima que las compras de dólares acumulan casi 45 mil millones de dólares. “Es una fuga interna”, afirmó Spoliansky, explicando que este capital sale del sistema formal y se refugia en cajas de seguridad o bajo el colchón, restando recursos para la inversión productiva.

El cepo cambiario, según el funcionario, es una medida del gobierno para evitar una mayor devaluación. “Si vos devaluás de 1500 a 2200, los precios se te disparan”, indicó. Por ello, el gobierno ha optado por anclar el tipo de cambio, lo que genera una presión constante sobre el mercado cambiario y aumenta la brecha entre el dólar oficial y los dólares paralelos.

El desafío de la estabilización económica

Spoliansky remarcó que el atesoramiento de dólares es un problema estructural de la economía argentina. La falta de confianza en el peso y las políticas económicas erráticas de los últimos años han profundizado la dolarización de los ahorros. “La economía argentina es bimonetaria”, afirmó el funcionario, comparando la situación con países vecinos donde la moneda local es fuerte y confiable.

El desafío para el gobierno es generar confianza en la moneda nacional y estabilizar la economía. El funcionario señaló que el modelo económico actual, basado en el extractivismo y la primarización de la economía, no es sostenible a largo plazo. “La propuesta de Milei es bien extractivista… no agrego valor, no industrializo en origen”, advirtió Spoliansky, quien además consideró que el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) no beneficia a las PyMEs y favorece la concentración económica.

El funcionario concluyó que la estabilización de la economía requerirá de un plan integral que fomente la producción, la industrialización y la creación de empleo de calidad, además de recuperar la confianza en la moneda nacional. “Tenemos que reconstruir el aparato científico tecnológico… recomponer el aparato productivo de la Argentina”, finalizó.