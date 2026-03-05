Nahuel Gallo habló tras 448 días preso en Venezuela

El gendarme argentino Nahuel Gallo brindó su primera conferencia de prensa tras haber sido liberado de la cárcel El Rodeo 1, en Venezuela, donde permaneció detenido durante 448 días.

La presentación se realizó en el Edificio Centinela, sede de la Gendarmería Nacional, y contó con la presencia de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, el canciller Pablo Quirno y el jefe de la fuerza, Claudio Brilloni.

Durante su mensaje, Gallo relató parte de las condiciones que enfrentó durante el cautiverio y aseguró que atraviesa un proceso de recuperación tras su regreso al país.

“Estoy tratando de poder reinsertarme en la sociedad. Estoy tranquilo, con familia”, expresó el gendarme, quien definió el lugar de detención como un sitio de “mucha tortura psicológica”.

El efectivo también recordó que aún permanecen detenidos 24 extranjeros en esa prisión venezolana y pidió que la comunidad internacional continúe visibilizando la situación de los presos políticos.

Gallo sostuvo que la fortaleza mental y el recuerdo de su hijo fueron determinantes para resistir el encierro y atravesar el período de detención.

Tras su liberación, el gendarme regresó al país en un vuelo en el que participó una comitiva vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Desde su llegada permanece alojado en el Edificio Centinela, donde se le realizan distintos estudios médicos y evaluaciones de salud para monitorear su estado físico y psicológico.

En los próximos días, el presidente Javier Milei tiene previsto recibirlo una vez finalizado el protocolo de controles médicos, instancia en la que también se le otorgará una condecoración institucional.