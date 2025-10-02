spot_img
lunes, octubre 6, 2025
Milei presentará el nuevo Código Penal en Ezeiza

POLITICA
Redacción
El presidente Javier Milei encabezará este jueves a las 18 horas el acto de presentación del proyecto de nuevo Código Penal en el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza. Lo acompañarán la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

La iniciativa busca reemplazar el código vigente desde 1921, que pese a múltiples intentos nunca fue actualizado de manera integral. La propuesta unifica más de mil leyes especiales en 920 artículos, frente a los 316 actuales.

Entre los principales cambios se incluyen penas más duras para robos, salideras, estafas piramidales y delitos viales, tipificación de delitos modernos como narcotráfico, ciberdelitos con inteligencia artificial, pornovenganza y crueldad animal, y mayor sanción para delitos de corrupción y ambientales.

