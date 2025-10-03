Espert admitió pago de USD 200.000 ligado a Fred Machado

El diputado nacional José Luis Espert, candidato de La Libertad Avanza, reconoció haber recibido en 2020 un pago de 200.000 dólares de una firma vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, investigado en Estados Unidos por supuestos lazos con el narcotráfico.

El economista explicó que se trató de un contrato de asesoramiento económico para la minera Minas del Pueblo de Guatemala, parte del grupo de Machado. Según detalló, el dinero ingresó a una cuenta declarada en Estados Unidos como honorarios profesionales.

“Fue un contrato de consultoría privada, no fondos de campaña. No tengo nada que ocultar. Pude pecar de ingenuo, pero delincuente jamás”, señaló Espert en un video difundido en la red social X.

La información había sido publicada por el diario La Nación, en base a documentos incorporados a un expediente judicial en Texas. Allí figura la transferencia realizada por Wright Brothers Aircraft Title Inc..

El dirigente social Juan Grabois cuestionó la operación y acusó al diputado de financiamiento irregular. Espert respondió que se trata de una “campaña sucia” y que incluso se buscó ensuciar a su familia con datos falsos sobre su patrimonio.

El legislador libertario ratificó su candidatura y aseguró: “No vamos a aflojar ni dejarnos presionar. Vamos a seguir trabajando rumbo a octubre”.