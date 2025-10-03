spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
lunes, octubre 6, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

El Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario

POLITICA
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

El Senado de la Nación aprobó este jueves la insistencia de la Ley de Financiamiento Universitario, dejando sin efecto el veto presidencial de Javier Milei.

El proyecto obtuvo 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, superando los dos tercios exigidos por la Constitución, lo que obliga al Ejecutivo a promulgar la norma.

A favor votaron 33 de los 34 senadores de Unión por la Patria, 12 de los 13 radicales y representantes de Misiones, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Chubut, Tucumán y Salta. También respaldaron la iniciativa Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez del PRO.

En contra se manifestaron cinco integrantes de La Libertad Avanza, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) y el formoseño Francisco Paoltroni. Entre los que se abstuvieron figuraron Carolina Losada, Victoria Huala, Martín Goërling Lara y Alfredo De Ángeli.

La ley obliga al Ejecutivo a actualizar desde enero de 2025 las partidas universitarias, garantizar ajustes bimestrales del presupuesto, recomponer salarios docentes y no docentes según la inflación, actualizar becas como Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería, y asegurar el control de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Es el tercer veto de Milei rechazado por el Congreso, después de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Emergencia Pediátrica del Hospital Garrahan.

Previous article
Espert admitió pago de USD 200.000 ligado a Fred Machado
Next article
Javier Milei presentó el Código Penal con penas más duras
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Sin presupuesto asignado: suspenden aplicación de dos leyes

POLITICA 0
El Gobierno nacional decidió dejar en suspenso la aplicación...

Argentina recibirá inversión millonaria de empresas estadounidenses

ECONOMÍA 0
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas,...

El mamógrafo móvil sigue recorriendo la ciudad con estudios gratuitos

SALUD 0
El mamógrafo móvil del Ministerio de Salud continúa su...

Más leídos

Sin presupuesto asignado: suspenden aplicación de dos leyes

POLITICA 0
El Gobierno nacional decidió dejar en suspenso la aplicación...

Argentina recibirá inversión millonaria de empresas estadounidenses

ECONOMÍA 0
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas,...

El mamógrafo móvil sigue recorriendo la ciudad con estudios gratuitos

SALUD 0
El mamógrafo móvil del Ministerio de Salud continúa su...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.