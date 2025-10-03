El Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario

El Senado de la Nación aprobó este jueves la insistencia de la Ley de Financiamiento Universitario, dejando sin efecto el veto presidencial de Javier Milei.

El proyecto obtuvo 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, superando los dos tercios exigidos por la Constitución, lo que obliga al Ejecutivo a promulgar la norma.

A favor votaron 33 de los 34 senadores de Unión por la Patria, 12 de los 13 radicales y representantes de Misiones, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Chubut, Tucumán y Salta. También respaldaron la iniciativa Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez del PRO.

En contra se manifestaron cinco integrantes de La Libertad Avanza, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) y el formoseño Francisco Paoltroni. Entre los que se abstuvieron figuraron Carolina Losada, Victoria Huala, Martín Goërling Lara y Alfredo De Ángeli.

La ley obliga al Ejecutivo a actualizar desde enero de 2025 las partidas universitarias, garantizar ajustes bimestrales del presupuesto, recomponer salarios docentes y no docentes según la inflación, actualizar becas como Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería, y asegurar el control de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Es el tercer veto de Milei rechazado por el Congreso, después de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Emergencia Pediátrica del Hospital Garrahan.