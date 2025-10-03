spot_img
lunes, octubre 6, 2025
Javier Milei presentó el Código Penal con penas más duras

POLITICA
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El presidente Javier Milei encabezó este jueves en el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza la presentación del proyecto del nuevo Código Penal, denominado “Tolerancia cero con el crimen”. Lo acompañó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a otros miembros del gabinete.

Milei aseguró que las reformas buscan que quienes delinquen paguen en serio y destacó que la implementación depende del Congreso y la voluntad legislativa. El mandatario recordó su objetivo de terminar con el flagelo de la inseguridad y resaltó avances en reequipamiento de las fuerzas de seguridad, lucha contra narcotraficantes y reducción de la tasa de homicidios.

La ministra Bullrich explicó que el nuevo código endurece penas de delitos graves, con foco en mafias y organizaciones criminales, e incluye delitos como pornovenganza, robos de celulares, motochorros, usurpación, grooming y enriquecimiento ilícito de funcionarios.

El proyecto es la primera reforma integral del Código Penal en más de un siglo, ampliando el articulado de 316 a 920 artículos, unificando normas dispersas y tipificando delitos emergentes.

Acompañaron al presidente los ministros Mariano Cúneo Libarona, Luis Petri, Mario Lugones, la secretaria general Karina Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni.

Redacción
Redacción

