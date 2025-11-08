Mercado Libre extiende el Cyber Monday hasta el martes 11

El Cyber Monday se extenderá en Mercado Libre hasta el martes 11 de noviembre, cuando finalizará con una nueva edición de Fechas Dobles, el evento mensual que ofrece descuentos y beneficios especiales por tiempo limitado.

Durante toda la semana, los usuarios podrán seguir accediendo a cuotas sin interés, precios promocionales y envíos rápidos, consolidando a la plataforma como el principal destino de compras online del país.

Según datos oficiales, ya se vendieron más de 6 millones de productos, una cifra que refleja el crecimiento sostenido del comercio electrónico en Argentina y la confianza de los usuarios en las compras digitales.

Entre los artículos más vendidos por unidades figuran zapatillas, suplementos, perfumes, productos de skin care y protectores solares.

Por facturación, lideran celulares, aires acondicionados, zapatillas, televisores y notebooks.

Las categorías de belleza y cuidado personal tuvieron un fuerte impulso, anticipando el consumo de verano. Más del 60% de las compras se hicieron en cuotas, y la mitad de los productos fueron entregados en el día o al siguiente.

Mercado Libre mantiene descuentos de hasta 45%, 18 cuotas sin interés y envíos rápidos a todo el país. Los usuarios de MELI+ acceden a envíos gratis, y quienes cuentan con la tarjeta de crédito de Mercado Pago lanzada en agosto tienen promociones exclusivas.

Más de 20.000 PyMEs participan en esta edición con ofertas activas dentro de la plataforma.