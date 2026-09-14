La Selección Argentina vuelve a jugar en el país: días, rivales y sedes de la nueva triple fecha

El equipo conducido por Lionel Scaloni disputará tres amistosos entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre. El recambio tras el Mundial y los primeros pasos sin Lionel Messi.

Tras la final del Mundial y el inicio de una nueva etapa fuertemente marcada por el retiro de Lionel Messi, la Selección Argentina se reencontrará con los hinchas en suelo nacional. En el marco de la próxima fecha FIFA, el equipo comandado por Lionel Scaloni disputará una inédita seguidilla de tres amistosos internacionales que se jugarán entre fines de septiembre y la primera semana de octubre.

El punto de partida de la gira albiceleste será en el interior del país. El miércoles 30 de septiembre, la Selección saltará al campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes, en la provincia de Córdoba, para medirse frente a su par de Bolivia.

Posteriormente, la delegación se instalará en Buenos Aires para completar la agenda en el estadio Monumental de River Plate, donde afrontará dos compromisos de manera consecutiva. El sábado 3 de octubre el rival será Burkina Faso, mientras que el martes 6 se cerrará la ventana de amistosos enfrentando a Benín.

Estos tres partidos, concentrados en el lapso de apenas una semana, representarán un banco de pruebas clave para el cuerpo técnico. Scaloni buscará aprovechar la localía para seguir evaluando el rendimiento del plantel, consolidar el recambio y ajustar las piezas del equipo tras las últimas bajas de peso.