Gaido y Figueroa entregaron 224 lotes con servicios a familias neuquinas

El intendente Mariano Gaido cortó las cintas inaugurales de un nuevo barrio en la ciudad. Lo hizo junto al gobernador Rolando Figueroa, y todo su gabinete quienes celebraron este gran paso dado junto a las 224 familias, que desde hoy, podrán construir el sueño de la vivienda propia en la tierra que recibieron.

Ubicado en el Distrito 3, a pocos metros de la Autovía Norte, la Municipalidad de Neuquén concretó un nuevo loteo con servicios, el cuarto en lo que va de las gestiones del intendente y que engrosan la lista de más de tres mil lotes consolidados por la comuna neuquina.

“Hoy es un día histórico. Hoy se inaugura, nace y comienza un nuevo barrio en la ciudad de Neuquén”, les dijo Gaido a las familias beneficiarias. “Hoy están recibiendo un lote con todos los servicios, electricidad, agua, cloacas, iluminación LED, cordón cuneta. Un barrio moderno que estamos entregando a través de nuestro Instituto Municipal de Urbanismo y que les da la oportunidad a las familias desarrollar su vida, tener su lugar, su futuro. Encontrar que es posible en nuestra tierra tener una oportunidad”.

“Este paso es un orgullo neuquino, y lo digo porque los tiempos de crisis, estos tiempos difíciles que estamos atravesando nosotros no paramos”, afirmó y en este punto fue claro: “Esta era una obra que estaba acordada con el gobierno nacional, fue paralizada, pero decidimos seguir adelante con fondos propios del municipio de Neuquén, destinar los fondos del superávit para estar hoy acá entregando estos lotes”.

“Es un proyecto que ratifica una política de Estado consolidada y planificada”, destacó el jefe comunal y aclaró que todos los vecinos y vecinas que reciben su lote pagan por él. Además, agradeció a la empresa y a todos los trabajadores que estuvieron al frente de la obra por cumplir en tiempo y forma con los compromisos acordados.

Gaido también anunció que con la entrega de este lote, el Instituto Municipal otorga tres planos a cada familia: “Con ellos tienen una gran ayuda en lo que va a venir por delante para construir las viviendas, así que estamos muy felices”, afirmó y recordó que la Municipalidad seguirá trabajando para consolidar nuevos loteos: “En septiembre vamos a entregar el Distrito 6, que está muy avanzado y son más de 400 lotes”.

También anunció que en el mes de diciembre se entregarán otros 450 lotes más, y en poco tiempo se llamará a licitación para otro desarrollo de más de cuatro mil lotes en el nuevo ejido de la ciudad.

“Hoy es un día especial, estamos cumpliendo un sueño”, expresó al relatar que cuando asumió como intendente uno de sus objetivos era concretar loteos con servicios y “este es uno de los más especiales, porque estar hoy inaugurando un nuevo barrio, y ver que solo a pocas cuadras de acá tenemos el Distrito 7 que entregamos hace solo dos años y ver que es un barrio totalmente construido, es un orgullo. Estoy feliz y emocionado por eso”.

A su turno, el gobernador felicitó al intendente por lograr este objetivo. Luego, afirmó que “en Neuquén se votó neuquinidad y eso está haciendo Mariano aquí: invirtiendo el dinero de la gente en obras”.

El mandatario recordó que la capital neuquina crece a un ritmo tres veces superior al del resto del país y señaló que para esto, es indispensable tener un hogar y, en este marco anunció que “vamos a trabajar mucho con esto: en mayo vamos a lanzar un crédito con el BPN para que puedan construir su vivienda”.

Marco Zapata, presidente de Urbanismo y Hábitat (IMUH), expresó: “Hoy es un día importante donde finaliza una etapa que fue de espera, acompañamiento y trabajo mutuo. Un sueño de poder cumplir con dejarle algo a nuestros hijos, con construir nuestro hogar”.

Reiteró que “este loteo lo habíamos comenzado con un financiamiento nacional y quedamos truncos en diciembre -por el retiro de Nación a invertir en obras públicas-y el intendente Mariano Gaido tomó la decisión de seguir adelante”.

“Acá estamos después de un montón de años la ciudad logrando que aumente su mancha urbana de manera planificada. Muchas veces decimos que no a los asentamientos y para que no existan el camino es construir de esta manera”.

Esto es posible por el trabajo del personal del IMUH, los fondos necesarios de parte del Estado Municipal, “el trabajo de ustedes y el compromiso de poder devolver cada uno de los centavos que se puso en este lugar para que el que está en la fila detrás de ustedes, tenga las mismas oportunidades”, dijo Zapata.

Como en cada barrio que se consolidad a través de la Municipalidad de Neuquén, se hace a través de los Colegios de Profesionales, Cooperativas, Asociaciones, en esta oportunidad entre los beneficiarios se encuentran vecinos y vecinas de la Cooperativa MTD; Cooperativa Belgrano; Cooperativa de Unidad Nacional; Cooperativa Uno Más Uno; Cooperativa La Ruca; damnificados de la Cooperativa 14 de octubre; Plan Loteo Joven; Ejército Argentino; Policía de la Provincia del Neuquén; personas con discapacidad y extraídos de Ruprovi.

Sandra Noemí Beti, una de las adjudicatarias que accedió al lote a través de la Cooperativa La Ruca, agradeció entre lágrimas a la gestión municipal por este paso. “Hoy los protagonistas somos los vecinos y eso es bueno, la unión hace que hoy estemos acá. Yo colapsé en un momento, pero me dijeron que esto se iba a concretar porque estaban trabajando”.

“La felicidad que no embarga saber que somos familias neuquinas, que crecimos, progresamos, estudiamos, trabajamos, hoy vamos a tener nuestro espacio para poner las plantas, para traer nuestros animalitos, para invitar a nuestros amigos, para hacer una comida. Ya no nos vamos a mudar más porque hoy tenemos nuestro lugar propio”, describió Sandra.

Carlos Daniel Caballero, quien accedió a uno de los terrenos a través de la firma de convenio con el Ejército Argentino, agradeció al municipio “por el trabajo, el apoyo, y porque nos dieron la posibilidad”, y destacó que “se hizo posible esto que tanto esperamos, tantas familias”.

“Este es un día muy especial para mí porque se concreta algo que quería hace mucho tiempo, y porque además hoy es el cumpleaños de mí hija”, agregó Caballero.

Micaela Campos, adjudicataria mediante un convenio con la policía, expresó emocionada que “hoy es un día muy especial porque se está cumpliendo un sueño muy grande en mi vida, que es acceder a un terreno propio. Solo quiero agradecer a todos por esta oportunidad que nos dan a los jóvenes”.

Luego, José Lorenzo, otro beneficiario, expresó su agradecimiento por “esta oportunidad que me dan para tener mi propio hogar. Gracias intendente por cumplirme un sueño que me va a permitir mejorar mi calidad de vida y tener un futuro”.

Alfredo Maffei, gerente de Codam SA, la empresa a cargo de la obra, comentó que hoy cumplen 30 años como empresa y sostuvo que esta inauguración representa para ellos “un orgullo y un honor”.

“Cuando ganamos esta licitación sabíamos que era una partida difícil: era llegar con el agua de Mari Menuco, con las calles de Parque Industrial, los ductos eléctricos que vienen de estaciones remotas Era traer acá todos los servicios y urbanizar. Aceptamos el desafío, pero no pensábamos que iba a pasar todo lo que pasó, que la obra pública era mal vista, que los precios se iban a disparar, pero queríamos seguir”, relató el representante de la compañía. Luego expresó que “el intendente siempre nos dijo que teníamos que seguir y acá estamos. Contra viento y marea, lo logramos”