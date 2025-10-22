Fabiola Yañez tendrá nuevos defensores en los tribunales porteños

La disputa judicial entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández sumó un nuevo capítulo este martes, cuando Mariana Gallego y Mauricio D’Alessandro presentaron su renuncia como abogados de la ex primera dama en causas que se tramitan en la Ciudad de Buenos Aires.

La salida de los letrados afecta principalmente al expediente civil 102, donde se discuten los alimentos y el régimen de visitas de Francisco, hijo de Yañez y Fernández. También dejaron la defensa en la causa penal contravencional iniciada por el expresidente por el supuesto impedimento de contacto con el menor.

Fuentes judiciales señalaron que la relación entre Yañez y sus abogados era tensa, con comunicación intermitente y mediada por terceros, incluso respecto a los viajes de la ex primera dama a la Argentina.

En este marco, asumieron la defensa de Yañez Marcela de Leonardis y María Eugenia Sosa, conocidas por haber representado a Wanda Nara, al menos en el fuero civil y en la causa contravencional.

Yañez sostuvo que durante un año y ocho meses, Alberto Fernández no viajó a Madrid para ver a Francisco, aunque aclaró que “jamás existió un impedimento de contacto”. También explicó que mantener la relación a distancia era complicado: “Con un nene tan chico es engorroso, porque si bien lo podés poner frente a un teléfono un ratito, a veces no quiere o se dispersa”.

Por último, desmintió rumores sobre haber sido obligada a regresar de España: “No es verdad que yo tendría que haber vuelto por nada, a mí nadie me impuso, eso no es verdad. No hay ninguna cuestión judicial”.