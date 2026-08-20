El malestar social se profundiza: apenas el 15% de los argentinos ve un panorama positivo

La crisis económica y la incertidumbre política continúan erosionando la confianza ciudadana. Un nuevo relevamiento nacional expone cómo el malestar social en Argentina sigue en aumento: solo el 15% de la población tiene una evaluación positiva sobre la actualidad y el rumbo del país.

El termómetro social marca niveles críticos y los números de los últimos relevamientos de opinión pública no dejan margen para dobles lecturas. El malestar social en Argentina ha entrado en una fase de profundización, empujado por un escenario económico restrictivo que impacta de lleno en el día a día de las familias.

Según los datos arrojados por un reciente estudio a nivel nacional, el pesimismo se ha consolidado como la sensación predominante. Apenas un 15% de los encuestados logró rescatar aspectos positivos de la situación general del país, lo que deja a una abrumadora mayoría (el 85% restante) repartida entre miradas negativas, incertidumbre y franca desilusión respecto al futuro a corto plazo.

Las causas detrás del desencanto ciudadano

Este piso histórico en los niveles de aprobación no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de una sumatoria de factores que golpean el bolsillo y el ánimo de la población. Entre los principales motivos que explican este fenómeno se destacan:

Pérdida del poder adquisitivo: La constante carrera entre los precios y los salarios sigue dejando a los trabajadores y jubilados en desventaja.

La constante carrera entre los precios y los salarios sigue dejando a los trabajadores y jubilados en desventaja. Incertidumbre laboral y económica: La falta de proyecciones claras sobre la estabilidad del empleo y la economía general frena el consumo y genera angustia en los hogares.

La falta de proyecciones claras sobre la estabilidad del empleo y la economía general frena el consumo y genera angustia en los hogares. Desgaste político: Existe una creciente desconexión entre la agenda de la dirigencia política y las urgencias cotidianas que reclama la ciudadanía.

Un desafío urgente para la gestión

Para el arco político y los equipos económicos, estos números representan una verdadera luz roja en el tablero. Revertir una percepción negativa que abarca a más de ocho de cada diez argentinos requiere medidas que logren un impacto rápido y tangible en la economía real.

Mientras tanto, en las provincias y el interior del país, este malestar generalizado se traduce en una reducción del consumo local y en un reclamo sostenido por políticas que reactiven el mercado interno y brinden certezas a un tejido social que, según indican las encuestas, está llegando a su límite de tolerancia.