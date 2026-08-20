“Jugamos como pudimos”: el sincero análisis de Coudet tras el empate de River ante Independiente Santa Fe

La excursión a Bogotá dejó una serie abierta y mucha tela para cortar. Tras el ajustado empate de River ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana, Eduardo Coudet no ocultó las dificultades físicas y tácticas que enfrentó el equipo. Conocé qué dijo el entrenador y cómo se perfila el Millonario para la revancha.

La altura de Bogotá siempre representa una parada brava, y el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana no fue la excepción. El empate de River ante Independiente Santa Fe en el estadio El Campín dejó sensaciones encontradas desde lo futbolístico, pero un saldo positivo desde lo matemático. Al finalizar el encuentro, Eduardo “Chacho” Coudet enfrentó los micrófonos e hizo un diagnóstico crudo y realista sobre el rendimiento del Millonario.

“Jugamos como pudimos”, fue la frase que eligió el entrenador para resumir los 90 minutos. Lejos de las excusas, el DT reconoció que el equipo debió resignar protagonismo y apostar al pragmatismo para no sufrir ante un rival que buscó imponer su localía.

El peso del contexto y la estrategia

Para Coudet, el factor geográfico y el desgaste de sus dirigidos jugaron un papel determinante en el desarrollo del partido. La necesidad de dosificar el aire a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar obligó a River a mostrar una faceta mucho más conservadora, cortando los circuitos de juego del equipo colombiano y asegurando el orden defensivo.

“No pudimos hacer el partido estético y de tenencia que a nosotros nos gusta, pero el equipo mostró carácter para sufrir cuando había que sufrir. En estas instancias de copa, hay que ser inteligentes”, deslizó el Chacho, dejando en claro que la prioridad era mantener el arco en cero y no volver a Buenos Aires con una desventaja.

La definición se traslada a Núñez

Más allá de la autocrítica por la falta de volumen ofensivo, el punto conseguido cotiza en alza. River logró neutralizar el primer round y ahora tiene todo servido para sellar el boleto a la siguiente fase ante su gente.