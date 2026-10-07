Dolor en la cultura nacional: murió Piero a los 81 años, la voz que marcó a generaciones

El legendario cantautor falleció dejando un legado imborrable en la música popular argentina y latinoamericana. Con clásicos inolvidables y un fuerte compromiso social, la triste noticia de que murió Piero enluta a toda la escena artística y a millones de seguidores.

La cultura popular y la música nacional atraviesan horas de profunda tristeza. A los 81 años de edad, se confirmó el fallecimiento de Piero De Benedictis, conocido mundialmente de forma entrañable solo por su nombre de pila. El cantautor, que supo ponerle letra y melodía a los sentimientos más profundos de la sociedad, dejó de existir físicamente, pero su legado ya forma parte del cancionero inmarcesible de toda Latinoamérica.

Nacido en Italia pero radicado desde muy pequeño en Argentina, Piero se convirtió en una de las figuras más influyentes de la canción de protesta y la música testimonial durante las décadas del sesenta y setenta. Su voz inconfundible y su sensibilidad para retratar la cotidianidad, los afectos y las luchas sociales lo llevaron a la cima de la popularidad. Obras cumbres de su repertorio, como el emotivo e intergeneracional himno “Mi viejo” o la emblemática canción “Para el pueblo lo que es del pueblo”, trascendieron las fronteras y se transformaron en banderas de identidad para millones de personas de habla hispana.

Un ícono del compromiso y la memoria

A lo largo de su extensa trayectoria, que incluso lo obligó a atravesar el dolor del exilio durante la última dictadura militar, el artista nunca perdió su esencia ni su fuerte compromiso con la paz, la solidaridad y los derechos humanos. Su regreso a los escenarios con la vuelta de la democracia fue un símbolo de resistencia cultural.

Su partida representa la pérdida de un eslabón fundamental en la historia musical de la región. Mientras las plataformas y los medios de todo el continente se llenan de mensajes de despedida por parte de colegas, figuras de la política y fanáticos de todas las edades, su inconfundible voz seguirá resonando, intacta, en cada fogón o guitarra que vuelva a entonar sus inmortales acordes.