Newsletter
jueves, febrero 12, 2026
Un policía salvó a un perro arrastrado por la corriente

CENTENARIO
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Un efectivo policial protagonizó este miércoles por la tarde un rescate en Vista Alegre al salvar a un perro que era arrastrado por la corriente de un canal de riego.

Se trata de Miguel Aravena, integrante de la División Tránsito Villa Obrera de Centenario, quien estaba fuera de servicio y paseaba en bicicleta junto a su hermana cuando advirtió la situación. El hecho ocurrió en el sector de Ruta Vieja, entre calles 11 y 12.

Según se informó, no había otras personas en el lugar que pudieran intervenir. El animal se encontraba visiblemente exhausto mientras la corriente lo arrastraba.

Sin dudarlo, Aravena se lanzó al agua con su ropa deportiva. La maniobra no fue sencilla debido a la fuerza del caudal y al peso del perro, pero logró alcanzarlo, sostenerlo y sacarlo a la orilla.

Vecinos de la zona destacaron la rápida reacción y el compromiso del efectivo, que actuó aun estando fuera de horario de servicio.

Redacción
Redacción

