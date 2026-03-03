Escuela Primaria 59: comienzo de ciclo con infraestructura actualizada

Luego de un verano marcado por trabajos de remodelación en distintos establecimientos, este martes se oficializó el inicio del ciclo lectivo en la Escuela Primaria N° 59 de Centenario, con la participación de autoridades educativas, familias, estudiantes y personal docente y auxiliar.

Durante el acto, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Glenda Temi, destacó las obras ejecutadas, principalmente en los espacios exteriores.

Intervenciones en los patios

Las mejoras estuvieron enfocadas en la transformación de los patios escolares, con la incorporación de áreas diferenciadas para actividades deportivas y recreativas según las edades.

En la institución del barrio Vista Hermosa se invirtieron 815 millones de pesos para la creación de una cancha de césped sintético, pérgola, rampa de accesibilidad y plaza blanda. También se instalaron un mangrullo y hamacas sobre suelo técnico. El playón existente fue reparado y pintado, y se colocaron nuevos arcos y aros de básquet.

Obras dentro del edificio

En el interior del establecimiento se reemplazaron aberturas en dos aulas, el SUM y salidas de emergencia. Además, se realizaron tareas de pintura general, relleno del terreno y mejoras en la vereda frontal sobre calle Nicolás Guillén.