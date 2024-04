Un periodista relató en vivo los terribles abusos que sufrieron, él y sus hermanos, de su padre y su tío

El periodista Juan Pedro Aleart, conductor del Canal 3 de Rosario, comenzó su programa “De 12 a 14” con un dramático relato familiar. El comunicador contó acerca de los abusos que él y sus hermanos recibían por parte de su padre y su tío.

Aleart reveló que su padre, portador de VIH, abusó sexualmente a su hermana desde que ella tenía 3 años y que hace algunas semanas lo denunciaron penalmente, por lo que se quitó la vida. También contó que a él y a su hermano los abusaba su tío. “Ese tío se aprovechó del contexto de vulnerabilidad extrema y abusó sexualmente de mí y mi hermano desde los 6 años en adelante”, contó.

La denuncia hacía el tío fue realizada a finales del año 2022 pero le notificaron que el delito prescribió. “La Justicia me dio la espalda, pero la verdad siempre vence”, dijo. A su vez, comentó que se presentaron varias pruebas contra su tío, “todos los indicadores de abuso dieron positivo”.

Helvilo Vila, el tío denunciado por abuso, es bioquímico docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. “Mi mamá fue tanto víctima de todo esto como cómplice”, denunció. El conductor también habló sobre el hecho de que su padre hacía parecer que todo era un juego y que les hicieron creer, a él y a su hermano, que su hermana estaba loca.

La causa ahora se encuentra en la Corte de la provincia. “Espero que estén a la altura de las circunstancias”, expresó. También le pidió al presidente, legisladores e integrantes de la Corte Suprema tomar riendas en el asunto.

“Les quiero decir que el único camino para sanar es poniéndolo en palabras, es hablarlo, denunciarlo. El silencio es el mejor amigo de los abusadores”, concluyó.

“Me ha costado mucho llegar hasta acá, he llorado mucho, me sentí un muerto en vida”, confesó. “Hace una década aproximadamente, tomé la decisión de alejarme de mi padre y de mi familia paterna. Había cosas que no me gustaban, que me hacían muy mal”, contó Aleart. “El año pasado denuncié a mi padre por violencia intrafamiliar. Nos ha aterrorizado a todos los integrantes de mi familia. La denuncia la hice junto a mi hermana. Yo soy el mayor de tres hermanos. Lo que buscábamos era que mi hermana pudiera vivir un poco más tranquila. Mi hermana temblaba cuando lo veía”, continuó.

El drama íntimo y familiar que Juan Pedro Aleart contó en vivo: una historia de abusos, denuncias y suicidio pic.twitter.com/UeLoMtek3y — elTresTV (@elTresTV) April 18, 2024 El estremecedor relato de Juan Pedro Aleart.

Juan Pedro siguió: “Mi padre nos hacía creer a mi y a mi hermano que era un juego, que mi hermana exageraba. Pero la verdad siempre vence. La denuncia por abuso sexual agravado fue hecha”.

“La Justicia fue muy lenta, pero la fiscal Carla Cerliani avanzó. Mi padre fue notificado de la denuncia hace tres semanas y al no querer enfrentar la atrocidad que había cometido, decidió suicidarse”, relató Juan Pedro sobre el trágico final para su padre.

“Te quiero decir Sofi que la película de terror se terminó. Que el monstruo decidió irse. Que ahora construyas tu vida con libertad. Sos libre. A volar Sofi”, le dijo Juan Pedro a su hermana.

“Me llevó tiempo. Me llevó vida. He estado en una etapa de depresión muchos meses. Ha sido muy difícil hacer el noticiero durante todo este tiempo con todo eso dentro mío. Hacía De 12 a 14 con un nudo en la garganta, me encerraba en el camarín para llorar. Perdí el sentido de la vida, no tenía ganas de reír, de ir a fiestas”, confesó Juan Pedro sobre su intimidad en los últimos años.

“En estas condiciones podría haber perdido todo. Mi trabajo, el amor de mi vida. Hago mucha terapia. Eso y un pequeño grupo de personas es lo que me sostuvo en pie”, confió.

Sobre su tío, agregó que “también fue denunciado por una alumna de un colegio por abuso sexual. Dos jueces me dijeron que todo lo que yo presenté es creíble y fundado, pero está prescripto. Por eso, esta persona está libre”, dijo.

Detalló: “Se llama Helvio Vila, es bioquímico y utilizaba sus lugares de trabajo para abusar de sus víctimas. Conmigo lo hizo en el laboratorio del Sanatorio Británico y con mi hermano en el del Sanatorio Americano. Pero además, fue directivo muchos años de la Escuela Integral de Fisherton, donde dictaba la materia Educación Sexual Integral. Les repito que una ex alumna de esta escuela lo denunció penalmente por abuso sexual. Y como si fuera poco, es parte del Centre Catalá, institución de la que forma parte de las actividades culturales, rodeado de niños”.

“En 2021 lo cité en un bar de Francia y Mendoza para decirle en la cara que lo iba a denunciar, que iba a ir preso. Me dijo que tenía amigos muy influyentes”, recordó Aleart.

“Cada fallo de la Justicia hasta ahora me ha dejado hecho pedazos. Me he encontrado con abogados penalistas que me han traicionado, otros me han ayudado. Me encontré con desinterés, con falta de comprensión”, apuntó. Y reconoció que “la persona que he encontrado después de mucho tiempo para ayudarme es Patricia Bullrich, que ha sido muy humana conmigo”.