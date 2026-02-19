Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
jueves, febrero 19, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Tecnología en oferta para el inicio de clases

CIENCIA Y TECNOLOGÍAECONOMÍA
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

Con la vuelta a clases cada vez más cerca, las grandes cadenas de supermercados activaron una campaña de descuentos en notebooks y monitores, con rebajas que en algunos casos llegan hasta el 49% y opciones de financiación.

Entre las ofertas relevadas, el precio más bajo corresponde a un monitor de 24 pulgadas desde $212.499, mientras que en notebooks se detectaron bajas superiores a los $800.000 en equipos pensados para estudio y uso cotidiano.

Carrefour concentra la mayor cantidad de modelos en promoción. Se destaca una notebook HP con procesador AMD Ryzen 3, 8 GB de RAM y 512 GB SSD, que pasó de $1.639.999 a $831.999. También hay alternativas de Lenovo, Asus y Exo con descuentos de entre 20% y 34% y equipos de entrada de gama por menos de $400.000.

En Jumbo, el foco está en las pantallas, con un monitor LG de 24 pulgadas y 100 Hz que, con el 15% de rebaja, queda en $212.499. En notebooks, sobresale un modelo HP con Intel i3, con una reducción cercana al 10%.

ChangoMás apunta a la gama media, especialmente con la línea HP Pavilion, y ofrece hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas bancarias, más seis pagos adicionales con tarjeta Naranja. También aparece un monitor Samsung Smart 4K de 32 pulgadas.

Antes de comprar, recomiendan verificar si el equipo incluye sistema operativo y las condiciones de financiación, ya que algunas promociones aplican solo para medios de pago específicos.

Previous article
Asistencia digital: prueba piloto en escuelas
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Nuevo edificio escolar en el oeste neuquino

NEUQUÉN 0
El nuevo establecimiento educativo que se construirá en el...

Pronostican granizo, ráfagas y tormentas secas en la provincia

CLIMA 0
Las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días anticipan...

Río Negro tendrá la mayor planta de fraccionamiento de gas del país

ENERGIA 0
La planta de fraccionamiento de líquidos del gas que...

Más leídos

Nuevo edificio escolar en el oeste neuquino

NEUQUÉN 0
El nuevo establecimiento educativo que se construirá en el...

Pronostican granizo, ráfagas y tormentas secas en la provincia

CLIMA 0
Las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días anticipan...

Río Negro tendrá la mayor planta de fraccionamiento de gas del país

ENERGIA 0
La planta de fraccionamiento de líquidos del gas que...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.