Tecnología en oferta para el inicio de clases

Con la vuelta a clases cada vez más cerca, las grandes cadenas de supermercados activaron una campaña de descuentos en notebooks y monitores, con rebajas que en algunos casos llegan hasta el 49% y opciones de financiación.

Entre las ofertas relevadas, el precio más bajo corresponde a un monitor de 24 pulgadas desde $212.499, mientras que en notebooks se detectaron bajas superiores a los $800.000 en equipos pensados para estudio y uso cotidiano.

Carrefour concentra la mayor cantidad de modelos en promoción. Se destaca una notebook HP con procesador AMD Ryzen 3, 8 GB de RAM y 512 GB SSD, que pasó de $1.639.999 a $831.999. También hay alternativas de Lenovo, Asus y Exo con descuentos de entre 20% y 34% y equipos de entrada de gama por menos de $400.000.

En Jumbo, el foco está en las pantallas, con un monitor LG de 24 pulgadas y 100 Hz que, con el 15% de rebaja, queda en $212.499. En notebooks, sobresale un modelo HP con Intel i3, con una reducción cercana al 10%.

ChangoMás apunta a la gama media, especialmente con la línea HP Pavilion, y ofrece hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas bancarias, más seis pagos adicionales con tarjeta Naranja. También aparece un monitor Samsung Smart 4K de 32 pulgadas.

Antes de comprar, recomiendan verificar si el equipo incluye sistema operativo y las condiciones de financiación, ya que algunas promociones aplican solo para medios de pago específicos.