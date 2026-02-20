Ordenan la disolución de Galeno ART por déficit

La Superintendencia de Seguros de la Nación revocó la autorización para operar de Galeno ART y dispuso su disolución automática con liquidación forzosa, según la Resolución Sintetizada 56/2026 publicada en el Boletín Oficial.

La medida se adoptó tras detectarse un déficit de capital superior a los $12.900 millones en los estados contables correspondientes a septiembre de 2025. El organismo había otorgado los plazos legales para la presentación de un plan de saneamiento, pero la aseguradora informó que estaba materialmente imposibilitada de cumplir y reconoció su incapacidad financiera para revertir la situación.

El ente conducido por Guillermo Plate extendió la inhibición general de bienes, que regía desde el 17 de noviembre, y el congelamiento alcanzó a todas las cuentas bancarias, incluidas las cuentas corrientes.

En paralelo, se dispuso la intervención del Fondo de Reserva para garantizar las prestaciones a los afiliados durante el proceso de liquidación. Para esa tarea fue designado Pablo Aníbal Cuntari como apoderado especial, con la misión de gestionar la transferencia de activos.

Tras la decisión, la empresa avanzó con el despido de más de 600 trabajadores, lo que abrió un nuevo foco de conflicto laboral en el sector asegurador.