Ronda empresaria tras el acuerdo entre Neuquén y Santa Fe

Tras la firma del acuerdo de colaboración entre Neuquén y Santa Fe, encabezado por los gobernadores Rolando Figueroa y Maximiliano Pullaro, empresarios de ambas provincias participaron de un encuentro orientado a explorar oportunidades de inversión y articulación productiva.

Durante la jornada, representantes del sector privado santafesino recibieron una presentación sobre la ley de promoción de inversiones “Invierta Neuquén”, a cargo del subsecretario de Industria, Juan Manuel Morales, quien expuso los principales instrumentos destinados a incentivar la radicación de empresas en la provincia.

Por su parte, Anabel Lucero Idizarri, directora del IADEP y gerente general del Centro PyME-ADENEU, explicó los alcances de la Ley 3338 de Fortalecimiento y Desarrollo de la Cadena de Valor Neuquina, conocida como “Compre neuquino”.

La normativa establece criterios de prioridad para empresas certificadas de la provincia en los procesos de contratación de bienes y servicios vinculados a las compañías operadoras y firmas especializadas que trabajan en la Cuenca Neuquina.

Tras las presentaciones institucionales se desarrolló un espacio de vinculación empresarial, en el que participaron más de 40 pymes de Neuquén y Santa Fe, con exposiciones breves destinadas a presentar perfiles productivos y explorar acuerdos comerciales y esquemas de asociatividad.

La jornada concluyó con una actividad de cierre organizada por la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (Fecene).