Leandro Paredes el único confirmado por Scaloni para el debut frente a Canadá

Lionel Scaloni brindó este miércoles una conferencia de prensa en la previa del debut de la Selección argentina en la Copa América. El entrenador no quiso confirmar el equipo titular para el partido ante Canadá, que se jugará el jueves desde las 21 en Atlanta. Sin embargo, aseguró que Leandro Paredes será titular.

En las últimas prácticas, el DT sorprendió con dos decisiones: Lisandro Martínez le ganaría la pulseada a Nicolás Otamendi en la zaga central, mientras que en la delantera Julián Álvarez relegaría a Lautaro Martínez al banco de suplentes.

Esta tarde, la Selección argentina tendrá su último entrenamiento antes del debut. Será en el estadio Mercedes Benz de Atlanta.

Las frases más destacadas de Lionel Scaloni antes del debut de la Selección argentina ante Canadá por la Copa América

“El equipo se lo voy a decir primero a mis jugadores y todavía no lo saben”.

“Estamos bien, con las ideas claras y sabemos las dificultades que tiene este torneo. Pondremos lo que creemos mejor para el equipo en este momento. Estamos preparados para lo que viene”.

“Ayer cambiaron el piso, que es sintético, y dicen que va a mejorar para mañana; esperemos que así sea, por el bien del fútbol”.

“Están todos disponibles para el partido de mañana, así que la decisión será por quién vemos mejor”.

“Juega el que creemos que tiene que jugar, más allá de los compañeros. En base al rival, ponemos al mejor equipo, no tiene nada que ver el mediocampo con la delantera; acoplamos piezas en función del partido”.

“No hay un partido más fácil que otro, son todos distintos. La dificultad de Brasil, Francia y Canadá puede ser la misma o no”.

“Las conclusiones de los dos partidos es que los que jugaron, están bien. Las dudas que teníamos con algunos, las hemos resuelto. Con nuestros centrales primero queremos que defiendan, después la conducción o lo que se necesite en cada partido”.

“El balance, más allá de los títulos, es que hemos disfrutado un montón a nuestra manera. Leandro (Paredes) es uno de los que siempre ha estado con nosotros y es un placer verlos jugar y entrenar. La clave de todo es haber disfrutado. Al final, se pueden conseguir cosas, pero si no se consiguen, es el camino. Demostramos que, aún no ganando como en 2019, podemos seguir y hacer cosas”.

“El proceso es muy difícil de llevar a cabo en el fútbol, pero lo hemos conseguido, sabiendo lo que queremos y es algo para estar satisfechos”.

“Ayer hablábamos con el cuerpo técnico del equipo del 2019, cuántos hay hoy, los cambios que hemos hecho en la manera de jugar… No me gusta decirlo, pero quiero felicitar al cuerpo técnico por haber aprendido a saber lo que necesitan los jugadores. Cuando yo empecé a hacer el curso de entrenador, tenía algunas ideas fijas y nos dimos cuenta a tiempo para cambiarlo”.

“La tensión es la misma, no cambia. Ante Guatemala había una sensación de ansiedad o con nervios porque es lo que sentimos antes de afrontar un partido con la Selección”.

“Ayer les ponía un ejemplo a los jugadores: me gustaba cómo estaban entrenando, con nosotros han sido suplentes jugadores de un gran nivel y han venido con la mejor cara. Depende mucho de la competencia: el que está jugando, se entrena bien y no quiere perder el puesto. Nosotros siempre hemos tenido una base y esa base respeta siempre al compañero que no está jugando”.

“En torneos como este, los más importantes son los que no juegan, porque tiran del carro”.

“Es un orgullo representar como entrenador a mi Selección, con las mismas ganas que la primera vez, con ideas y fuerzas renovadas. Esperemos darle a la gente lo que quiere ver: que los chicos jueguen al fútbol y que se sientan identificados con ellos”.

“Enzo (Fernández) está bien, veremos si juega, pero está en condiciones de iniciar el partido. Lisandro (Martínez) lo mismo, también está en condiciones. Veremos mañana cómo afrontamos el partido”.

“No me preocupa, solo digo que no tiene sentido pensar en cuando no estén (Di María y Messi)”.

“El fútbol cada vez es más igualado. Nosotros tenemos una idea clara de cómo jugar, hemos dado algunos retoques y no pensamos más adelante, solo en el presente”.

“No miramos las estadísticas, menos al inicio de la competición. La idea es competir y ojalá nos podamos ilusionar a medida que vaya pasando la copa”.

“El equipo lo tengo, no tengo dudas. Es normal que ustedes pongan que Scaloni tiene dudas, pero ya tengo la idea de cuál va a ser el equipo, por eso vino él (Leandro Paredes) y está al lado mío”.